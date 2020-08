Nicolas Cage zagra smoka-alkoholika w nowym serialu Amazona

Nicolas Cage dołączył do Seana Connery'ego, Benedicta Cumberbatcha i Rachel Weisz, stając się kolejnym aktorem, który użyczy swojego głosu animowanemu smokowi. Jak podaje Deadline, gwiazdor "60 sekund" dołączył do obsady serialu "Highfire" przygotowywanego przez Amazon Prime.

Nicolas Cage zagra smoka-alkoholika

Serial aktorski będzie bazował na powieści kryminalnej autorstwa Eoina Colfera, najlepiej znanego z serii "Artemis Fowl" (Disney niedawno przygotował tragicznie złą adaptację książki). W przeciwieństwie jednak do przygód genialnego dzieciaka, "Highfire" jest kierowany dla widzów dorosłych. The Guardian określił powieść Golfera jako "Detektyw połączony ze Swamp Thingiem".

Powieść skupia się na tytułowym smoku o imieniu Highfire (w tej roli Nicolas Cage), potężnym reprezentancie swojego gatunku, który kiedyś rządził swoimi pobratymcami. Teraz jednak mieszka na bagnach w Luizjanie, gdzie wolny czas spędza na oglądaniu "Tańca z gwiazdami" i popijaniu wódki w swojej skromnej, bagiennej chatce. Przy okazji zmienia też swoje imię na Vern, aby skutecznie zatrzeć za sobą ślady.

Highfire-Vern chce za wszelką cenę utrzymać swoją tożsamość w tajemnicy, co staje się trudne, gdy poznaje nastoletniego człowieka o imieniu Squib. Chłopak jest dystrybutorem nielegalnego alkoholu dla lokalnych gangsterów. Gdy do drzwi Verna zaczynają pukać kłopoty, nastolatek i smok tworzą nieoczywisty duet, by za wszelką cenę przetrwać.

Tak. To brzmi jakby było idealnie napisane dla Nicolasa Cage'a - aktor w końcu uwielbia tego rodzaju absurdalne role. Gwiazdor będzie również producentem wykonawczym serialu wraz z twórcą produkcji, Dave'im Holmesem.

To drugi wysokobudżetowy projekt telewizyjny, do którego Nicolas Cage dołączył w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W maju 2020 roku ogłoszono, że wcieli się w Joe Exotica w serialu opowiadającym o życiu bohatera "Króla Tygrysów".