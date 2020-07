Nie możesz wejść na Spotify i Tindera? Spokojnie, to tylko globalna awaria w systemie iOS

Od 13.30 trwa kolejna awaria telefonów z systemem iOS. Użytkownicy urządzeń mobilnych Apple mają problem z wejściem do najpopularniejszych aplikacji mobilnych, na czele ze Spotify, Tinderem, TikTokiem i Pinterestem.

Awaria Spotify i Tindera – co jest przyczyną?

Pierwsze raporty mówią, że winę za ten stan rzeczy ponosi ponoć Facebook.

Jak podaje portal The Verge, który jako jeden z pierwszych poinformował o awarii, problem może być spowodowany przez system Facebook SDK, który wykorzystywany jest przez wiele aplikacji do zarządzania loginami użytkowników. Okazuje się, że użytkownicy nie muszą logować się do tych aplikacji przez konto na Facebooku, aby problem wystąpił w ich aplikacjach.

W wielu wypadkach, gdy mamy zapisane dane na urządzeniu, pomocne jest włączenie trybu samolotowego i wtedy problem nie występuje. Wygląda na to, że awaria dotknęła jedynie użytkowników iOS, a podobne raporty nie pojawiają się od użytkowników z systemem Android.

The Verge podkreśla też, że Facebook wystosował specjalny komunikat na swojej platformie deweloperskiej.

" "Jesteśmy świadomi problemów z iOS SDK, które mogą prowadzić do błędów w niektórych aplikacjach". "

Podobny problem wystąpił w maju tego roku. Wtedy udało się go zażegnać w przeciągu kilku godzin.

