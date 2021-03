Nie pamiętasz tytułu "Doktora Strange'a" 2? Nie przejmuj się, gwiazda filmu też nie pamięta

Trwają prace nad filmem "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" – drugą częścią przygód maga Marvela, który chroni Ziemię przed zakusami mrocznych sił. Tytuł najwidoczniej jest za długi i zbyt skomplikowany, bo wielu fanów woli posługiwać się formą "Doktor Strange 2". Wygląda na to, że jedna z gwiazd MCU również.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness| – Elizabeth Olsen nie pamięta tytułu filmu Marvela

Od dawna twórcy z Marvel Studios powtarzają, że serial "WandaVision" to prolog do tego, co wydarzy się w kolejnych przygodach Doktora Strange’a. Potwierdzono już, że Elizabeth Olsen, która wciela się w Scarlet Witch wystąpi w nadchodzącej produkcji obok Benedicta Cumberbatacha.

Aktorka w rozmowie z Variety została zapytana o szczegóły nowych przygód Stephena Strange’a w pierwszym serialu MCU. Fani liczyli, że pojawienie się Evana Petersa w roli Quicksilvera to zapowiedź tytułowego multiwersum i tym samym połączenie dwóch filmowych światów. Finalnie okazało się, że jest inaczej. Olsen skomentowała ten wątek z WandaVision, zdradzając przy okazji, że nie jest w stanie zapamiętać tytułu zbliżającego się filmu.

Nie wiedziałam nic o multiwersum, kiedy kręciliśmy ten serial. Więc nie zakładałam, że dzieje się tak, jak mówią fani. Pomyślałam, że to sprytny sposób na przywrócenie Pietro. Nie rozumiałam szerszego planu multiwersum, dopóki nie zaczęłam pracować nad Multiverse, czy jak tam się nazywa nasz film - sequel Doktora Strange'a!

Jak widać tytuł drugiej części serii o losach Doktora Strange’a sprawia problem nie tylko rodzimym fanom Marvela, ale również osobom posługującym się językiem angielskim od urodzenia.

Trzeba przyznać, że w dobie skrótowości, Marvel wykazał się pomysłowością i odwagą. Chociaż tytuł filmu może nastręczać trudności, idealnie pasuje do charakteru tytułowego bohatera i nadaje produkcji tajemnicy, a jednocześnie nawiązuje do tytułów z lat 60. – okresu, w którym zadebiutował komiksowy heros.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" – kiedy premiera?

Na razie nie wiadomo jaką rolę odegra Wanda Maximoff w filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Zdaniem wielu fanów stanie się czarnym charakterem, na co może wskazywać scena po napisach ostatniego odcinka "WandaVision", w której Scarlet Witch studiuje Darkhold – mroczną księgę czarnej magii przejętą od Agathy Harkness.

Za reżyserię filmu odpowie Sam Raimi. Oprócz Cumberbatcha i Olsen w "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" wystąpią Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Premiera filmu została zaplanowana na 25 marca 2022 roku.