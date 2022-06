Do sieci trafił nowy zwiastun filmu "Nie!" w reżyserii Jordana Peele'a. Kiedy premiera intrygującej produkcji twórcy horrorów "Uciekaj!" i "To my"?

"Nie!": oto nowy zwiastun filmu

Jordan Peele do niedawna był kojarzony głównie jako komik. W 2017 roku zadebiutował jako reżyser i to w gatunku przeciwnym komedii - horrorze. Mowa o oscarowej produkcji "Uciekaj!", która wykraczała poza ramy tradycyjnych straszaków. Dwa lata później Peele zaprezentował widzom "To my" - mroczną opowieść, która również posiadała wiele komentarzy na temat współczesnego społeczeństwa.

Po niemal trzech latach przerwy twórca powraca z kolejnym filmem grozy - "Nie!". Wytwórnia Universal Pictures zaprezentowała trzeci i ostatni zwiastun horroru. Zobaczcie go poniżej:

Oglądaj

W zapowiedzi widzimy rodzeństwo mieszkające na farmie ze stadniną koni, które zauważa na niebie dziwny obiekt, doprowadzający do tajemniczej śmierci ich ojca. To wydarzenie sprawia, że bohaterowie zaczynają interesować się występowaniem UFO w najbliższej okolicy. Wspólnie z Rickym "Jupem" Parkiem i Angelo Torresem badają niewytłumaczalne fenomeny. Sytuacja zaczyna się jednak wymykać spod kontroli.

Zwiastun zdradził, że "Nie!" będzie horrorem operującym wieloma chwytami rodem z komedii, od czego Peele nie stronił w swoich poprzednich filmach. Tym razem jednak reżyser o wiele bardziej bazuje na otoczce tajemnicy, niż mrocznym klimacie typowej produkcji grozy.

W rolach głównych wystąpili Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea i Barbie Ferreira. W obsadzie znaleźli się również Donna Mills, Jennifer Lafleur, Andrew Patrick Ralston, Keith David, Terry Notary, Sophia Coto i Wrenn Schmidt. "Nie!" trafi do kin 22 lipca 2022 roku.