Nie żyje Bert Belasco, gwiazdor "Pitch" i "Doktora House'a"

W poniedziałek 9 listopada zmarł Bert Belasco, aktor znany z serialu sportowego "Pitch" i komedii "Let's Stay Together". Informację potwierdziła policja z hrabstwa Henrico. Mężczyzna miał jedynie 38 lat.

Nie żyje aktor Bert Belasco

Jak w rozmowie z TMZ powiedział jego ojciec, Belasco znaleziono w Wigrinii, gdzie przechodził kwarantannę w pokoju hotelowym przed wyruszeniem na nagrania serialu. Aktor nie odbierał telefonów, więc wezwano policję, która miała zbadać sprawę. Na miejscu znaleziono ciało aktora, a sprawą zajęli się detektywi.

Ze wstępnego raportu policyjnego wynika, że nie podejrzewają zbrodni, a mężczyzna najprawdopodobniej zmarł z powodów choroby przewlekłej. Aczkolwiek oficjalnie przyczyna śmierci nie została potwierdzona.

W 2007 roku Belasco na dobre zaczął swoją karierę telewizyjną. Pojawiał się epizodycznie w serialach pokroju "Doktor House", czy "Justified", a potem zagrał główną rolę w sitcomie "Let's Stay Together". Oprócz tego wystąpił w w programach "Key & Peele", "The Soul Man", "NCIS: New Orleans", "Superstore" oraz "The Mick". Łącznie miał na koncie 21 ról.

Bert Belasco zmarł 9 listopada 2020 roku w pokoju hotelowym w Wirginii. Przyczyna jego śmierci nie jest znana. Miał 38 lat.