Nie żyje Chadwick Boseman. Gwiazdor "Black Panther" miał zaledwie 43 lata

28 sierpnia 2020 roku zmarł Chadwick Boseman, aktor znany z filmów Marvel Studios (m.in. "Black Panther", czy "Avengers: Endgame"), w których wcielał się w Black Panthera. Informację na jego mediach społecznościowych potwierdziła jego rodzina. Miał zaledwie 43 lata. Przyczyną śmierci był rak okrężnicy, z którym gwiazdor walczył od 2016 roku.

Aktor ukrywał swoją walkę z nowotworem w świecie mediów. Jak potwierdza jego rodzina, Boseman zmarł w piątek 28 sierpnia we własnym domu w Los Angeles, gdzie był otoczony przez swoich najbliższych.

Chadwick Boseman zasłynął jako ikona bejsbola Jackie Robinson, a ogromne pochwały zdobył również za wcielenie się w Jamesa Browna. Jednak to właśnie występ w filmach Marvel Studios przyniósł mu międzynarodowy status gwiazdy. Aktor zadebiutował w MCU w filmie "Captain America: Civil War", a następnie pojawił się jeszcze w swoim solowym "Black Panther" oraz "Avengers: Infinity War" i "Endgame". W planach była też kolejna odsłona przygód T'Challi.

Tak jak wspomnieliśmy, informację potwierdziła jego rodzina w oficjalnym oświadczeniu:

"

Prawdziwy wojownik. Chadwick przeszedł przez wszystko, by dać wam filmy, które na szczęście pokochaliście. Od "Marshalla", przez "Da 5 Bloods", aż do "Ma Rainey's Black Bottom" - wszystkie te filmy były nagrane między operacjami i chemioterapią. Jednak największym honorem w jego karierze było przeniesienie do życia Króla T'Challi w "Black Pantherze". "