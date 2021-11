W wieku 85 lat zmarł Dean Stockwell, którego widzowie kojarzą z takich produkcji, jak "Blue Velvet", ''Diuna", "Zagubiony w czasie'' czy "Paryż, Teksas". Aktor zmarł 7 listopada 2021 w swoim domu z przyczyn naturalnych. Informację podał przedstawiciel rodziny.

Nie żyje Dean Stockwell. Aktor grał w serialu "Zagubiony w czasie" i filmach Davida Lyncha

Dean Stockwell zadebiutował w wieku 7 lat na Broadwayu i zagrał w ''Podnieść kotwicę'' obok Franka Sinatry. Sporą popularność przyniosła mu rola w serialu ''Zagubiony w czasie", który był emitowany w latach 1989-1993. Udział w produkcji dał mu wiele nominacji do Emmy i Złotych Globów. Na swoim koncie miał również nominację do Oskara za rolę drugoplanową w ''Poślubiona mafii'' z 1988.

Akto postanowił wycofać się z branży w latach 60. i dopiero wrócił do aktorstwa w latach 80. Namówił go do tego Harry Dean Stanton, z którym Stockwell zagrał w filmie ''Paryż, Teksas" Wima Wendersa. Aktor wystąpił w produkcjach Davida Lyncha i zagrał w kultowych filmach "Diuna" i "Blue Velvet". Stockwell współpracował także z Francisem Fordem Coppolą oraz Milošem Formanem.