Nie żyje Ilona Kuśmierska-Kocyłak, jedna z głównych bohaterek "Samych swoich"

Ilona Kuśmierska-Kocyłak nie żyje. Aktorka zmarła w wieku 74 lat. Wiadomość o jej śmierci opublikowali w mediach społecznościowych jej bliscy.

Dziś rano, 18 września, niespodziewanie odeszła do Domu Pana Ilona Kuśmierska-Kocyłak – ukochana żona, mama, babcia i prababcia. Niech spoczywa w pokoju!

Aktorkę pożegnał jej mąż. Z jego wpisu dowiadujemy się, że śmierć Kuśmierskiej-Kocyłak była ogromnym zaskoczeniem. Jak czytamy jego oświadczenie w "Fakcie":

Żegnaj, kochana, odeszłaś tak nagle i niespodziewanie… Jeszcze wczoraj bawiłaś się w towarzystwie Rodziny Samych Swoich w rocznicę jej powstania. Cieszyliście się, wspominaliście bliski Waszemu sercu tryptyk Sylwestra Chęcińskiego. Szczęśliwie, nocą wróciłaś do Warszawy, aby nazajutrz ucałować najmłodszą wnuczkę, która właśnie skończyła dwa latka, uściskać czteroletniego wnuka, ukochanych syna i synową. Ale nie doczekałaś rana. Twoje przepełnione miłością do nas i do świata serce przestało nagle bić.