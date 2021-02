Nie żyje Michał Szewczyk. Znany aktor miał 86 lat

O śmierci Michała Szewczyka poinformowała dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, Ewa Pilawska. Kobieta nie ukrywała ogromnego smutku z powodu śmierci Szewczyka, a także opowiedziała o tym, jak bardzo ważną postacią dla polskiej szkoły aktorskiej był Szewczyk.

To bardzo trudny dzień. Odszedł Michał Szewczyk - legenda polskiego kina i teatru, wybitny aktor Teatru Powszechnego w Łodzi. Michał zawsze podkreślał, że nade wszystko kocha Łódź. Jako chłopak z Bałut - jak sam o sobie mówił - odrzucał wszystkie propozycje przeprowadzki do stolicy. To tutaj założył rodzinę, przez ponad 60 lat grał w Teatrze Powszechnym w Łodzi, tutaj współtworzył legendę Łodzi filmowej - zagrał w około 100 filmach. Łodzianie kochali Michała za jego role w teatrze, w Polsce był znany ze swoich ról filmowych