Nie żyje Richard Donner, legendarny reżyser "Zabójczej broni", "Supermana" i "Goonies"

Nie żyje Richard Donner. Legendarny reżyser miał 91 lat

Richard Donner zmarł 5 lipca 2021 roku w wieku 91 lat. O śmierci legendarnego reżysera poinformowała jego żona i menadżerka - producentka filmowa Lauren Schuler Donner, nie podając przyczyny śmierci. Pożegnały go gwiazdy jego filmów, studia filmowe i koledzy po fachu.

Richard Donner urodził się w 1930 roku na Bronksie jako Richard Donald Schwartzberg. Karierę zaczynał w telewizji. Na liście reżyserowanych przez niego seriali znajdują się "Route 66", "Strefa mroku", "Ścigany", "The Man From U.N.C.L.E" czy "Poszukiwany żywy lub martwy". Na wielkim ekranie debiutował w 1961 roku filmem "X-15" z Charlesem Bronsonem w roli głównej. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w 1976 roku, kiedy do kin trafił wyreżyserowany przez niego horror "Omen".

To właśnie ten film o synu Szatana sprawił, że w Hollywood zaufano Donnerowi i pozwolono mu wyreżyserować film o Supermanie. Był to pierwszy obraz o superbohaterze zrealizowany w stylu, jaki znamy dziś z hitów Marvela i DC - z gwiazdorską obsadą, gigantycznym budżetem i profesjonalnymi efektami specjalnymi. W filmie "Superman" u boku Christophera Reeve'a (w tytułowej roli) wystąpili Margot Kidder, Marlon Brando, Gene Hackman i Ned Beatty.

Obraz trafił do kin w 1978 roku, okazując się wielkim sukcesem i zdobywając trzy nominacje do Oscara (ostatecznie otrzymał jedną statuetkę za efekty specjalne). W 1980 roku Donner zrealizował jego sequel, jednak kazał usunąć swoje nazwisko z napisów po sporze z producentami. W 2006 roku wydał własną reżyserską wersję filmu.

W 1985 roku wydał na świat kolejne dwa tytuły, które stały się klasykami. Nakręcił "Zaklętą w sokoła" z Michelle Pfeiffer, Rutgerem Hauerem i Matthew Broderickiem oraz "Goonies" na podstawie historii stworzonej przez Stevena Spielberga, w którym swoje kariery zaczynali m.in. Sean Astin i Josh Brolin.

Dwa lata później przyszedł czas na kolejny przełom - w 1987 roku do kin trafiła pierwsza "Zabójcza Broń", która uczyniła z Mela Gibsona międzynarodową supergwiazdę. Donner nakręcił wszystkie cztery części serii z rzeczonym Gibsonem i Dannym Gloverem w rolach głównych. Ostatnia z nich powstała w 1998 roku. Mimo podeszłego wieku, Donner wciąż nie uważał, że "jest na to za stary" i nadal zamierzał wrócić na plan i nakręcić 5. część sensacyjnej komedii.

Oficjalne pożegnanie Richarda Donnera na Twitterze zamieściła m.in. wytwórnia Warner Bros., dla której zrealizował wiele swoich filmów, m.in. "Supermana" z 1978 roku. Studio uczciło reżysera pierwszego blockbustera o superbohaterze słowami: