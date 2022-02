Nie żyje Sally Kellerman. Nominowana do Oscara gwiazda "MASH" miała 84 lata

W wieku 84 lat zmarła Sally Kellerman, gwiazda serialu "M*A*S*H", która miała na koncie również nominację do Oscara za film o tym samym tytule.

Sally Kellerman nie żyje. Aktorka miała 84 lata

Jak podaje Deadline, Sally Kellerman zmarła 24 lutego 2022 roku z powodu komplikacji wynikających z demencji w domu spokojnej starości w Woodland Hills w Kalifornii. Aktorka miała 84 lata.

Widzowie najprawdopodobniej znają ją z roli Margaret "Hot Lips" Houlihan w filmie "MASH", a także serialu telewizyjnym "M*A*S*H". Za rolę w tym pierwszym została nawet nominowana do Oscara w kategorii Najlepszej kobiecej roli drugoplanowej. Łącznie w Hollywood spędziła ponad 60 lat, tworząc filmy, seriale, nagrywając albumy muzyczne, a także używając swojego głosu do reklam.

Sporo współpracowała z reżyserem Robertam Altmanem, z którym zrealizowała wspomniane "MASH", a także produkcje pokroju "Brewster McCloud", "Ready to Wear" i "The Player". Pojawiła się również w serialach "Star Trek", "Bonanza", czy "The Twilight Zone".

Kellerman urodziła się 2 czerwca 1937 roku w Long Beach. Nigdy nie była zbyt dobrą uczennicą, ale za to często występowała w produkcjach szkolnego teatru. Potem nadszedł czas studiów w LA College, gdzie występowała u boku m.in. Jacka Nicholsona.

Lata 60. spędziła na graniu epizodycznych roli w serialach, aż w 1970 roku zadebiutował film (a potem też serial) "MASH", który przyniósł jej ogromną sławę.