Nie żyje aktor, kaskader i judoka Gene LeBell, który na ekranie mierzył się z Chuckiem Norrisem

Nie żyje Gene LeBell, znany judoka i aktor z klasyków kina akcji

Jak podaje Deadline, 9 sierpnia 2022 roku zmarł Gene LeBell. Był amerykańskim aktorem, kaskaderem filmowym, mistrzem sztuk walki i profesjonalnym wrestlerem. Na razie nie podano przyczyny śmierci aktora.

Gene LeBell urodził się 9 października 1932 roku w Los Angeles jako Ivan Gene Lebell. Od dziecka interesował się sportami walki i już jako 7-latek zaczął naukę pod okiem zapaśnika Eda "Stranglera" Lewisa. Niedługo jego ulubioną sztuką walki stało się judo, a po zdobyciu czarnego pasa wyruszył do Japonii, by trenować w instytucie Kodokan. Na przestrzeni lat zdobywał spore sukcesy jako profesjonalny sportowiec, ale także wrestler, nosząc przydomek "The Hangman". Na emeryturę sportową przeszedł dopiero w 1980 roku.

Jednak LeBell był nie tylko sportowcem, ale również aktorem i kaskaderem. Przed kamerami walczył z takimi gwiazdorami, jak Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme czy Bruce Lee. Grał też u boku Elvisa Presleya. Jako aktor zadebiutował w roku 1961 w serialu "The Adventures of Ozzie and Harriet".

Na przestrzeni kolejnych lat pracował przy ponad 400 produkcjach jako kaskader i aktor. Ma na koncie występy w takich filmach i serialach jak m.in. "Wściekły byk", "Diukowie Hazzardu", "Rocky IV", "Tango i Cash", "Pamięć absolutna", "Czas patriotów", "Strażnik Teksasu", "JAG - Wojskowe Biuro Śledcze", "Dzień Niepodległości", "Góra Dantego", "Batman i Robin", "Sabrina, nastoletnia czarownica", "Bruce Wszechmogący", "Spider-Man 2", czy "24 godziny".

LeBell w trakcie swojej kariery miał też konflikt ze Stevenem Seagalem. Na planie "Szukając sprawiedliwości" gwiazdor stwierdził bowiem, że trening aikido sprawił, że nikt nie jest w stanie go poddusić. LeBell przyjął wyzwanie i obezwładnił Seagala - ten nie tylko stracił przytomność, ale również stracił kontrolę nad "zwieraczami". Później gwiazdor zarzekał się oczywiście, że historia jest nieprawdziwa.

Nie mniej, przygodami LeBella zainspirował się m.in. Quentin Tarantino podczas pracy nad "Pewnego razu... w Hollywood" - to na jego podstawie powstała postać Brada Pitta w opisywanej produkcji.