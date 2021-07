Nie żyje aktor z komedii "Sami Swoi". Jerzy Janeczek miał 77 lat

To właśnie ten aktor wcielił się w rolę Witii Pawlaka, syna Kazimierza w filmach o Pawlakach i Kargulach. Jerzy Janeczek miał 77 lat.

W wieku 77 lat zmarł Jerzy Janeczek. Szersza publiczność może kojarzyć aktora z z roli Witii Pawlaka w komedii "Sami swoi". O jego śmierci poinformował Związek Artystów Scen Polskich.

Nie żyje Jerzy Janeczek. Zagrał Witię Pawlaka w komedii "Sami Swoi"

Informacja o śmierci aktora pojawiła się w poniedziałek, 12 lipca 2021. Związek Artystów Scen Polskich napisał na Facebooku:

Z żalem żegnamy zmarłego nagle JERZEGO JANECZKA, aktora, któremu największą popularność przyniosła rola Witi Pawlaka w trylogii Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj, albo rzuć”.

Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci aktora.

Jerzy Janeczek zadebiutował na deskach Teatru Współczesnego im. Wiercińskiego rolą Robotnika i Pana wykształconego w „Róży” Stefana Żeromskiego, w reżyserii Andrzeja Witkowskiego. W poście Związku Artystów Scen Polskich możemy przeczytać, że po zakończeniu współpracy z tą sceną związał się z teatrami w Kaliszu, Koszalinie oraz warszawskimi: Popularnym, Na Woli i Dramatycznym. Grał również w filmach i serialach, m.in.: „Stawka większa niż życie”, „Uciec jak najbliżej”, „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Trzecia granica”, „Dyrektorzy”, „07 zgłoś się”, „Prom do Szwecji”, „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” , „Urodziny młodego warszawiaka”.

Janeczek pod koniec lat osiemdziesiątych wyjechał do USA i po dwudziestu latach wrócił do Polski. Ostatni film, w którym zagrał to "Kobiety mafii". Wcielił się w rolę właściciela warsztatu samochodowego