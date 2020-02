John Shrapnel to angielski aktor znany z kinowych hitów takich jak "Notting Hill", "K-19" czy "101 Dalmatyńczyków". Artysta dał się zapamiętać fanom również z wielu ról kostiumowych. W roli senatora Gajusza zagrał w kultowym "Gladiatorze", w "Troi" wcielił się w Nestora, a w "Księżnej" w generała Graya. Jeszcze za czasów szkolnych Shrapnel należał do koła dramatycznego, które umożliwiło mu wcielenie się w niełatwą rolę Hamleta na początku swojej aktorskiej drogi.

John Shrapnel zmarł 14 lutego 2020 roku w wieku 77 lat. Jak donoszą media z Wielkiej Brytanii, aktor od lat zmagał się z nowotworem. Niestety nie udało mu się wyleczyć raka. Artysta po studiach dołączył do National Theatre Company im. Laurence'a Oliviera. Teatr pożegnał aktora za pośrednictwem Twittera:

Swój żal po stracie aktora wyraził za pośrednictwem mediów społecznościowych także Richard E. Grant:

To smutne dowiedzieć się, że John Shrapnel zmarł. Grałem jego pacjenta w "How To Get Ahead In Advertising" z 1989 roku. Był hojny, miły, zabawny i serdeczny. Miałem zaszczyt go poznać i z nim pracować. "