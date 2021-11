Nie żyje brat Dana Aykroyda, Peter. Scenarzysta i aktor znany z komedii miał 65 lat

Peter Aykroyd nie żyje. Brat Dana Aykroyda miał 65 lat

Peter Aykroyd nie żyje. Urodzony w 1955 roku aktor, komik i scenarzysta zmarł w wieku 65 lat. Brat Dana Aykrodya podążył ścieżkami brata, najlepiej znanego z roli w hitowej serii filmów "Pogromcy duchów".

Peter największą popularność zdobył dzięki występom w znanym i lubianym show "Saturday Night Live", gdzie był jedną z gwiazd oraz członkiem zespołu scenarzystów. Jako scenarzysta został wyróżniony nominacją do Emmy, wraz z całym zespołem SNL.

Aykroyd wystąpił gościnnie w komediach "Szpiedzy jak my", czy "Stożkogłowi". Wraz z bratem napisali też scenariusz do popularnego filmu "Same kłopoty".

Posmakował również pracy w dubbingu - zagrał jedną z głównych postaci w animacji na podstawie filmu "The Blues Brothers".

Peter znany był także ze współpracy z Christopherem Chaconem przy programie science-fiction "PSI Factor: Chronicles of the Paranormal", w której przez cztery sezony przedstawiano różnorodne przypadki nadprzyrodzone, tłumacząc jak mogło do nich dojść. Program prowadził Dan Aykroyd.

Informacją o śmierci mężczyzny jako pierwsi podzielili się przedstawiciele Saturday Night Live, którzy umieścili w swoich mediach społecznościowych słynny skecz z udziałem aktora.