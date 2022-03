Nie żyje gwiazdor "Ulicy Sezamkowej". Pracował tam prawie 50 lat

Emilio Delgado nie żyje. Miał 81 lat

10 marca 2022 roku w wieku 81 lat zmarł Emilio Delgado. Był meksykańsko-amerykańskim aktorem i piosenkarzem. Przez prawie 50 lat występował w programie dla dzieci "Ulica Sezmakowa" jako Luis - pracownik warsztatu naprawczego.

Śmierć aktora potwierdzili przedstawiciele Sesame Workshop w oświadczeniu dla portalu Deadline:

Emilio Delgado, który grał Luisa w "Ulicy Sezamkowej", zmarł 10 marca 2022 roku. Ukochany członek rodziny Sezamkowej od prawie 50 lat. Jego ciepło i humor zachęcały dzieci do dzielenia się przyjaźnią, która odbija się echem od pokoleń. Emilio z dumą ustanowił rekord najdłużej odgrywanej roli Amerykańina meksykańskiego pochodzenia w serialu telewizyjnym. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że podzielił się z nami i ze światem swoimi talentami.

Natomiast TMZ podało przyczynę śmierci Delgado, powołując się na słowa jego żony, Carole. Jak podaje portal, aktor zmarł z powodu raka krwi, a konkretnie szpiczaka mnogiego, zwanego również chorobą Kahlera. Nowotwór zdiagnozowano u niego w 2020 roku.

Wśród innych ról aktora pojawiły się zarówno produkcje kinowe, jak i telewizyjne. W filmografii Delgado znalazły się między innymi "Prawo i porządek", "Between the Lions", "Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar", "Impersonalni", "Wymarzony", "House of Cards", "The Bravest Knight", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna", a także niezliczona ilość produkcji krótkometrażowych i pełnometrażowych związanych z "Ulicą Sezamkową". Ostatnią rolą aktora była postać Rodolfo Gonzaleza w filmie z 2021 roku "iGilbert". Użyczał również głosu w popularnej serii gier wideo Red Dead Redemption.