Nie żyje jedyna córka Alfreda Hitchcocka. Zagrała m.in. w "Psychozie"

9 sierpnia 2021 zmarła Pat Hitchcock, jedyna córka kultowego reżysera Alfreda Hitchcocka. Aktorka i producentka filmowa odeszła w swoim domu w Thousand Oaks w Kalifornii. Miała 93 lata, jak na razie nie podano oficjalnej przyczyny jej śmierci.

Nie żyje córka Alfreda Hitchcocka. Pat Hitchcock zagrała m.in. w "Nieznajomych z pociągu"

O śmierci Pat Hitchcock poinformował m.in. serwis The Hollywood Reporter, który powołał się na córkę zmarłej.

Pat Hitchcock urodziła się 7 lipca 1928 roku w Londynie, była jedyną córką reżysera i jego żony Almy. W 1939 roku rodzina przeniosła się do Los Angeles i już w latach 40. Pat zaczęła występować w wakacyjnych przedstawieniach. Chciała zostać aktorką i ojciec pomógł jej zdobyć role na Broadwayu. Studiowała na Royal Academy of Dramatic Art w Londynie i wystąpiła w kilku filmach swojego ojca - w "Tremie" była dublerką Jane Wyman. Natomiast w filmie "Nieznajomi z pociągu" wcieliła się w rolę Barbary Morton oraz pojawiła się w "Psychozie".

W późniejszych latach zagrała w "The Mudlark" czy "Dziesięcioro przykazań", a jej ostatnim filmem był "Skateboard" z 1978 roku. Przerwała karierę, gdy została matką. Dopiero w 2000 wróciła do branży filmowej i została producentką wykonawczą dokumentu "The Man on Lincoln's Nose", który opowiada o Robercie F. Boyle'u.