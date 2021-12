Nie żyje legendarny trener i komentator. To na jego cześć powstała seria gier Madden

Nie żyje John Madden, legendarny trener i komentator

NFL udostępniło 28 grudnia 2021 roku oficjalne oświadczenie, w którym poinformowało o "nagłej" śmierci Johna Maddena, legendarnego trenera i komentatora futbolu amerykańskiego. Na razie nie sprecyzowano, co było powodem jego śmierci.

Madden pojawił się na salonach w 1969 roku, kiedy to został głównym trenerem Oakland Raiders (obecnie Las Vegas Raiders). Tam pracował do 1978 roku, 9 razy dochodząc do fazy play-off, a raz wygrywając Super Bowl, czyli mistrzostwo ligi NFL. Za jego dokonania w świecie trenerskim, Madden w 2016 roku został włączony do Hali Sław Profesjonalnego Futbolu Amerykańskiego.

Jego prawdziwa sława nadeszła w 1979 roku, kiedy został komentatorem i ekspertem telewizyjnym. Przez 40 lat, Madden stał się ikoną amerykańskiej telewizji i synonimem NFL, propagując sport.

Jest powszechnie uważany za twórcę obecnego stylu komentowania i niedościgniony wzór tego, jak powinien się zachowywać tzw. color commentator, którego zadaniem jest ubarwianie transmisji i analizowanie tego, co się dzieje na boisku.

Przez 4 dekady pracował dla wszystkich najważniejszych telewizji, wygrał 16 nagród Emmy, a także komentował 11 spotkań w Super Bowl. Karierę zakończył w 2009 roku. Przy okazji od 1988 roku był kreatywnym konsultantem serii gier... Madden NFL, która została oczywiście nazwana na jego część. EA Sports współpracowało przy serii z Maddenem nawet po zakończeniu jego kariery komentatorskiej.

Jego sława spowodowała, że pojawiał się gościnnie w programach pokroju "Simpsonowie", "Saturday Night Live", czy w klipie U2 to "Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of".

John Madden zmarł 28 grudnia 2021 roku. Miał 85 lat.