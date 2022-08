Nie żyje reżyser Wolfgang Petersen, twórca filmów "Air Force One", "Troja" i "Niekończąca się opowieść"

W wieku 81 lat zmarł Wolfgang Petersen, niemiecki reżyser, który stworzył takie filmy, jak "Air Force One", "Das Boot", "Niekończącą się opowieść", czy "Troję".

Nie żyje znany reżyser Wolfgang Petersen

Jak podaje Deadline, Wolfgang Petersen zmarł w swoim domu w Brentwood w piątek, 12 sierpnia 2022 roku, otoczony swoją najbliższą rodziną. Reżyser od kilku lat chorował na raka trzustki i to nowotwór był powodem jego śmierci.

Petersen rozpoczął swoją karierę w Niemczech, tworząc odcinki seriali i filmy, ale w 1981 roku usłyszał o nim świat. Wszystko za sprawą klaustrofobicznego filmu o łodzi podwodnej o tytule "Das Boot"/"Okręt". Produkcja była nominowana do 6 Oscarów, z czego Petersen zabrał do domu statuetki za reżyserię i adaptowany scenariusz. Potem do jego drzwi zaczęło się dobijać Hollywood.

Wówczas jego kariera nabrała rozpędu, a Petersen stał się jednym z najbardziej pożądanych reżyserów w Hollywood. Na przestrzeni kolejnych lat zrealizował takie hity, jak "Niekończąca się opowieść", "Troja", "Posejdon", "Gniew oceanu", "Air Force One", "Okruchy wspomnień", "Na linii ognia", czy "Epidemia".

Jego filmografię zamyka niemieckojęzyczna komedia z 2016 roku o tytule "Vier gegen Die Bank".

Peterson był doceniany przez krytyków i na przestrzeni kilku dekad kariery współpracował z takimi aktorami i aktorkami, jak Clint Eastwood, Harrison Ford, George Clooney, Brad Pitt, Rene Russo, Glenn Close, Mark Wahlberg, Dustin Hoffman, Morgan Freeman oraz Diane Lane.