Nie żyje syn znanego aktora Tima Rotha. Młody muzyk miał zaledwie 25 lat

Zmarł Cormac Roth, syn znanego aktora Tima Rotha. Jak podaje Variety, 25-latek zmagał się z nowotworem germinalnym (zarodkowym), który w listopadzie 2021 roku wszedł w trzecie stadium. O śmierci Cormaca Rotha poinformowano 31 października 2022 roku.

Na łamach Variety pojawiło się również publiczne pożegnanie Rotha, które napisała jego rodzina.

Był nieokiełznanym kłębkiem energii, a jego duch był wypełniony światłem i dobrocią. Był także ucieleśnieniem uprzejmości. Był łagodną duszą, która przyniosła tyle szczęścia i nadziei otaczającym go ludziom. Smutek pojawia się falami, podobnie jak łzy i śmiech, kiedy myślimy o tym pięknym chłopcu, którego znaliśmy przez 25 lat i 10 miesięcy. Nieokiełznane i radosne, szalone i cudowne dziecko. Dopiero od niedawna mężczyzna. Kochamy go. Zabierzemy go ze sobą, gdziekolwiek pójdziemy.

W listopadzie 2021 roku Cormac Roth poinformował, że zdiagnozowano u niego nowotwór zarodkowy w trzecim stadium. Od tamtej pory walczył z chorobą, poddając się m.in. chemioterapii, przeszczepowi, transfuzjom i kilku operacjom:

Nazywa się Choriocarcinoma. Jest rzadki i zdołał wyprzedzić mnie o wiele kroków bez względu na to, co na niego rzucę. Już teraz zabrał mi połowę słuchu, 30 kg, moją pewność siebie i będzie kontynuował swoją morderczą ścieżkę, dopóki nie zdołam jakoś go zatrzymać i zabić. Ale to nie odebrało mi woli przetrwania, ani miłości do tworzenia muzyki. Jeszcze mnie to nie powaliło. Je*ać raka.