Nie żyje twórca "Żółtej łodzi podwodnej" o Beatlesach. Geralt Potterton miał 91 lat

Nie żyje twórca Żółtej łodzi podwodnej i Heavy Metalu

Jak podaje Deadline, o śmierci Geralda Pottertona poinformowała jako pierwsza organizacja National Film Board of Canada. Na ten moment nie podano przyczyny śmierci filmowca.

Śmierć legendarnego twórcy w oficjalnym oświadczeniu skomentował przewodniczący NFBC, Claude Joli-Coeur:

Gerald przyjechał do Kanady i dołączył do NFB jako członek nowej fali opowiadania historii - świeżej i nieco lekceważącej. Wnosił dowcip i kreatywność do każdego przedsięwzięcia. Zasłynął również jako budowniczy, który pomógł położyć podwaliny pod dzisiejszy niezależny przemysł animacji z Potterton Productions... Gerald był wyjątkowym artystą i przede wszystkim dobrym człowiekiem.

Gerald Potterton w 1955 roku przeprowadził się do Kanady, gdzie zaczął pracować w NFB. Na przestrzeni lat współpracował między innymi z Busterem Keatonem nad "Wędrownikiem" i z Haroldem Pinterem przy "Pinter's People", a przede wszystkim z George'em Dunningiem przy inspirowaną muzyką Beatlesów "Żółtą łodzią podwodną". Oprócz tego pomógł też stworzyć animację do "Heavy Metal" w reżyserii Ivana Reitmana (reżysera "Pogromców duchów").

Poza tym wśród jego dorobku znalazły się między innymi takie produkcje, jak "Folwark zwierzęcy", "George and the Christmas Star", "Czarnoksiężnik z krainy Oz", "Safari", "Tiki Tiki", "The Rainbow Boys", czy "The Ghost Ship".

Gerald Potterton zmarł 23 sierpnia 2022 roku w wieku 91 lat. Przyczyna śmierci pozostaje nieznana.