Nie żyje twórca motywu przewodniego do filmów o Jamesie Bondzie. Miał 94 lata

Nie żyje kompozytor motywu przewodniego do filmów o Jamesie Bondzie

11 lipca 2022 roku odszedł Monty Norman. Był kompozytorem, który stworzył motyw przewodni filmów o Jamesie Bondzie. Oprócz tego współpracował z artystami pokroju Cliffa Richarda, Tommy'ego Steele'a, Counta Basie czy Boba Hope'a. Komponował też musicale na West End, a potem również tworzył muzykę filmową. Miał 94 lata.

Jak podaje Deadline, o śmierci Normana poinformowano na jego oficjalnej stronie internetowej.

Ze smutkiem informujemy, że Monty Norman zmarł 11 lipca 2022 roku po krótkiej chorobie.

Na razie nie podano dokładnej przyczyny śmierci kompozytora.

Kompozytor dostał posadę przy pierwszym filmie o Jamesie Bondzie w 1962 roku. Wówczas na potrzeby filmu "Doktor No" powstał ikoniczny motyw przewodni, który do dziś jest wykorzystywany w filmach o agencie 007. Co ciekawe Norman, komponując ten słynny utwór, bazował na niewykorzystanej melodii z nigdy niewyprodukowanego musicalu opartego na powieści "Dom pana Biswasa".

Później twórcy filmu poprosili Johna Barry'ego o re-aranżację utworu - przez to często to właśnie jemu było przypisywane autorstwo "James Bond Theme". Sąd w 2001 roku oficjalnie stwierdził jednak, że bezsprzecznie to Monty Norman jest twórcą i oficjalnym kompozytorem legendarnego motywu.