Nie żyje znany filmowiec i ojciec Roberta Downeya Jr. Robert Downey Senior miał 85 lat

Nie żyje Robert Downey Sr. Był niezależnym filmowcem i aktorem, który występował m.in. w "Boogie Nights" i "Magnolii". Prywatnie był natomiast ojciem Roberta Downeya Jr., który pożegnał go wzruszającym wpisem.

Nie żyje ojciec Roberta Downeya Jr. Miał 85 lat

Robert Downey Sr., niezależny filmowiec, który na przestrzeni trwającej pół wieku kariery zajmował się pisaniem scenariuszy, reżyserią, montażem i aktorstwem, zmarł w środę 7 lipca 2021 roku, niedługo po swoich 85. urodzinach. Informację o jego śmierci potwierdził syn - hollywoodzki gwiazdor Robert Downey Jr.

Sławę przyniósł mu jego w pełni autorski, satyryczny obraz nowojorskiej agencji reklamowej "Putney Swope" (1969), w którym jedną z ról zagrała Elżbieta Czyżewska. Rok później zrealizował odważny film "Pound", w którym ludzie wcielali się w psy ze schroniska. W produkcji tej debiutował 5-letni Robert Downey Jr. - dzieciak zagrał szczeniaczka.

W latach 60. zaczął również karierę aktorską. Zagrał m.in. w swojej produkcji "No More Excuses" (1968). Do najsłynniejszych filmów z jego udziałem należą "Żyć i umrzeć w Los Angeles" (1985), "Ruchomy cel" (1988), "Boogie Nights" (1997), "Magnolia" (1999) i "Family Man" (2000).

Informację o śmierci Roberta Downeya Sr. potwierdził jego syn, Robert Downey Jr. Hollywoodzki gwiazdor opublikował zdjęcie ojca na Instagramie, dodając do niego bardzo ładny wpis: