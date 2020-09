Niech żyje Keanu Reeves. Z okazji urodzin przygotowaliśmy zbiór ciekawostek o charakterystycznym aktorze

Keanu Reeves jest aktorem niejednej roli. W ciągu prawie 35 lat aktorskiej kariery (od czasu debiutu w 1985 roku w filmie krótkometrażowym „One Step Away”) mężczyzna wystąpił w ponad 70 różnorodnych produkcjach – od wielkich blockbusterów, przez kameralne dramaty, czy role głosowe w filmach dla dzieci, czy grach wideo. Kariera aktora jest bogata w wiele różnorodnych ról i ciekawych postaci.

W świadomości widzów najlepiej zapisał się jednak jako Neo z filmów z serii „Matrix” w reżyserii sióstr Wachowskich (wtedy jeszcze braci). Pierwsza część produkcji science-fiction zarobiła na świecie ponad 465 mln dolarów i rozsławiła nazwisko mężczyzny, jeszcze szerzej otwierając mu drzwi do kariery.

Reeves znany jest także z kilku innych charakterystycznych ról. Pierwszą godną zapamiętania rolą jest Theodore „Ted” Logan z filmu „Wspaniała przygoda Billa i Teda”. W ostatnich latach bryluje na ekranie natomiast w megapopularnej serii filmów o przygodach Johna Wicka.

7 zaskakujących ciekawostek o Keanu Reevesie

1. Urodził się w Bejrucie

Keanu Charles Reeves przyszedł na świat 2 września 1964 roku w Bejrucie. Jego ojciec – geolog Samuel Nowlin Reeves Jr. to Amerykanin azjatyckiego pochodzenia (pół Chińczyk, pół Hawajczyk), a matka – Patricia Taylor, brytyjska projektantka mody.

2. Jego imię ma ukryte znaczenie

Jak podaje portal IMDB imię Keanu ma w języku hawajskim oznaczać „spokojną bryzę nad górami”.

3. Na początku kariery występował pod pseudonimem

Portal JoBlo podzielił się urodzinową ciekawostką, dotyczącą aktora. Wedle informacji, do których dotarli dziennikarze serwisu, Keanu na początku swojej kariery musiał posługiwać się różnymi pseudonimami, gdyż jego agent uznał, że imię „Keanu” jest zbyt egzotyczne.

W pierwszych latach pracy Keanu występował więc na ekranie jako: K.C Reeves, Norman Kreeves, czy Chuck Spadina.

4. Imię bohatera stało się inspiracją dla komedii „Keanu”.

Film „Keanu” powstał w głowie Jordana Peele’a oraz Alexa Rubensa, którzy wymyślili szaloną historię o kocie, który staje się przyczyną sporu między przedstawicielami wrogich gangów. W środku historii znajduje się dwójka kuzynów, którzy muszą pokonać wiele przeciwności losu, aby odzyskać uroczego kotka. Głosu tytułowemu kociakowi Keanu udzielał oczywiście sam Keanu Reeves.

5. Keanu Reeves zagrał podrasowaną wersję samego siebie w komedii „Chyba na pewno Ty”

W 2019 roku Keanu wystąpił u boku Ali Wong i Randalla Parka w komedii romantycznej „Chyba na pewno Ty” w reżyserii Nahnatchki Khan. Reeves wcielał się w nim w postać „Keanu Reevesa”, hollywoodzkiego aktora, z którym przez pewien czas umawiała się główna bohaterka. Rola pozwoliła aktorowi ponabijać się z samego siebie na ekranie, a tym samym ugruntować status hollywoodzkiej gwiazdy. Co ciekawe – w tym samym roku aktor wystąpił także w produkcji Scotta Aukermana – „Between Two Ferns: The Movie” również grając w niej nietypową wersje siebie samego.

6. Jest reżyserem filmowym

W 2013 roku stanął za kamerą filmu „Człowiek Tai Chi”, w którym zagrał też główną rolę. Ta bazująca na scenariuszu Michael G. Cooneya historia, opowiada o młodym adepcie sztuk walki, który wykorzystuje swoje umiejętności, aby solidnie zarobić na walkach w tzw. fight-clubach, rozmieszczonych w różnych częściach miasta.

7. Keanu Reeves ma na swoim koncie aż 7 nominacji do Złotych Malin

Od 1994 roku i roli w filmie „Wiele Hałasu o Nic” Kennetha Branagha , Keanu Reeves został nominowany aż do 7 Złotych Malin w kategorii Najgorszy Aktor. Nominację otrzymał za rolę w filmach: „Spacer w chmurach” (1995), „Johny Mnemonic” (1995), „Reakcja łańcuchowa” (1996), „Obserwator” (2000), „Słodki Listopad” i „Krótka Piłka” (oba 2001). W 2005 natomiast otrzymał nominację Największego Przegranego Pierwszych 25 Lat Istnienia Złotych Malin, właśnie za otrzymanie 7 nominacji i ani jednej statuetki.

Co ciekawe – w 2017 roku otrzymał nominację w kategorii Razzie – Redeemer Award, czyli "Nagrodę Odkupienia Win", przyznawaną za obrót kariery i coraz ciekawsze role. W 2017 nominacja była mu przyznana za występ w filmie „John Wick”. W 2019 natomiast za udział w 3. części tego filmu, a także roli głosowej w filmie „Toy Story 4”. Dotychczas Reeves nie otrzymał jednak ani jednej statuetki.

