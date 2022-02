Niedługo ruszają castingi do nowej "Akademii Pana Kleksa". Wasze dzieci mogą trafić do filmu

Prace nad nową wersją "Akademii Pana Kleska" ruszają pełną parą. Reżyser filmu Maciej Kawulski ogłosił niedawno otwarte castingi do ról dziecięcych w nadchodzącej produkcji. Kiedy się odbędą?

Akademia Pana Kleksa - ruszają castingi do ról dziecięcych w filmie

Poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące nadchodzącego filmu "Akademia Pana Kleksa". Reżyserem produkcji został Maciej Kawulski, producentami są natomiast firmy Open Mind Productions oraz Bajka Pana Kleksa. Dystrybutorem filmu jest natomiast Next Film.

Jak dowiadujemy się z oficjalnego oświadczenia twórców, castingi dla dzieci i młodzieży do ról w nowym filmie na podstawie "Akademii Pana Kleksa" odbędą się 12 i 13 lutego 2022 roku w godzinach 10-19 w Bajce Pana Kleksa. Ta znajduje się w Fabryce Porcelany w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23. Twórcy szukają aktorów w wieku 8-15 lat - zarówno dziewczynek i chłopców, bez względu na doświadczenie przed kamerą.

Poniżej możecie zobaczyć zaproszenie na castingi do "Akademii Pana Kleksa" od Macieja Kawulskiego:

Oglądaj

Jak w rozmowie z Wirtualnymi Mediami powiedział Kawulski:

Otwarte castingi są w Polsce rzadkością, dlatego spodziewamy się ogromnego zainteresowania. Chcemy dać szansę każdemu, kto chciałby spróbować swoich sił w aktorstwie. Dobrze się do tego przygotowaliśmy. Na młode aktorki i aktorów będzie czekało aż 8 ekip filmowych. Planujemy spotkać się z ponad 2000 kandydatów.

By wziąć udział w castingu, to wymagana jest wcześniejsza rejestracja online na wybrany dzień i godzinę. Po zarejestrowaniu na stronie www.bajkapanakleksa.pl uczestnicy otrzymają mailowo wejściówkę oraz sceny do przygotowania. Oczywiście na casting należy zgłosić się z opiekunem prawnym. Poniżej zobaczycie instrukcję wideo:

Oglądaj

Tajemnicą wciąż pozostaje to, kto zagra tytułowego bohatera. Swoje imię do kapelusza wrzucił jakiś czas temu Piotr Fronczewski, który wcielał się w Pana Kleksa w czterech poprzednich filmach na podstawie twórczości Brzechwy.

Spotkał się z nim nawet Kawulski, który określił go mianem "legendy, o której szepczą inne legendy". Wciąż jednak nie mamy jasnego potwierdzenia, kto zagra główną rolę.