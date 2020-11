Polska koprodukcja o pandemii stanie do walki o Oscara. Tym razem jako kandydat Grecji

Wygląda na to, że kategoria najlepszy film nieanglojęzyczny podczas Oscarów 2021 zostanie zdominowana przez Polaków. Do walki o jedną z najważniejszych nagród filmowych na świecie zostały wystawione już "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta (Polska) oraz "Szarlatan" Agnieszki Holland (Czechy). Teraz do grona kandydatów do ostatecznego starcia o Oscary dołączyła "Niepamięć", zrealizowana w ramach grecko-polskiej koprodukcji.

Kolejna polska koprodukcja kandydatem do Oscara

"Niepamięć" to najnowszy obraz greckiego reżysera Christosa Nikou, którego koproducentem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Za zdjęcia do filmu odpowiada polski operator, Bartosz Świniarski ("60 kilo niczego"). Produkcja przenosi nas do niedalekiej przyszłości opanowanej przez pandemię choroby, która objawia się nagłą amnezją. Film miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Wenecji, teraz został zgłoszony jako grecki kandydat do Oscara.

Przypominamy, że zgłoszony przez Polaków obraz "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta jest koprodukcją polsko-niemiecką, zaś "Szarlatan" Agnieszki Holland - filmem polsko-czeskim.

Oscary 2021 - kiedy się odbędą?

Ceremonię wręczenia Oscarów w 2021 roku zaplanowano pierwotnie na ostatnią niedzielę lutego, jednak w związku z pandemią koronawirusa i jej wpływem na przemysł filmowy, uroczystość została przesunięta na 25 kwietnia 2021. Decyzja ta wpłynęła również na zmianę w zasadach kwalifikacji filmów do walki o nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. O statuetki w 2021 roku będą mogły ubiegać się filmy, których premiera odbyła się między 1 stycznia 2020 a 28 lutego 2021 - zarówno te wyświetlane w kinach, jak i udostępniane na platformach streamingowych.