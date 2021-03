"Nocny konwój": Zwiastun nowego filmu z Omarem Sy

"Nocny konwój" to ekranizacja powieści Hugo Borisa, która opowiada o paryskich stróżach prawa wyznaczonych do wykonania szczególnej misji. Otrzymują zadanie eskortowania nielegalnego imigranta na lotnisko, skąd zostanie deportowany do swojej ojczyzny. Po drodze odkrywają, że więzień po powrocie do swojego kraju zostanie poddany karze śmierci. Sprawia to, że zaczynają wątpić w celowość i sensowność rozkazu.

W rolach nieustępliwych policjantów, którym z pozoru łatwa misja wymyka się spod kontroli wystąpili: gwiazda "Nietykalnych" i netfliksowego "Lupina", Omar Sy, oraz królowa francuskich filmów romantycznych - Virginie Efira. W obsadzie "Nocnego konwoju" znaleźli się także Grégory Gadebois ("Oficer i szpieg") i Payman Maadi ("Westworld").

"Nocny konwój" - kiedy premiera?

Reżyserką tego bezkompromisowego kryminału jest Anne Fontaine, znana w Polsce jako twórczyni filmów "Coco Chanel", "Idealne matki" czy "Niewinne" z Agatą Kuleszą, Joanną Kulig i Agatą Buzek. Scenariusz napisała Claire Barré ("Biała jak śnieg"). Polska premiera filmu "Nocny konwój" już 19 marca 2021.