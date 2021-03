Oscary to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w świecie kina. Co roku lista kandydatów do tej najważniejszej nagrody w Hollywood była prezentowana już w styczniu, jednak w związku z pandemią COVID-19 zarówno ceremonię, jak i uroczystą prezentację nominowanych gwiazd i tytułów przesunięto o dwa miesiące. Ogłoszenie nominacji do Oscarów 2021 na żywo można było dziś śledzić na stronie Oscars.org, a także na oficjalnych profilach wydarzenia w mediach społecznościowych.

Oscary 2021: Nominacje ogłoszone na żywo! [LISTA KANDYDATÓW]

Kilka godzin po zakończeniu gali wręczenia nagród Grammy 2021, Priyanka Chopra Jonas ("Quantico") wraz ze swoim mężem Nickiem Jonasem ("Jumanji: Przygoda w dżungli") ogłosiła nominacje do Oscarów 2021. Czy faworyci tacy jak "Nomadland", "Kolejny film o Boracie", "Obiecująca. Młoda. Kobieta" czy "Co w duszy gra" znaleźli się w czołówce nominowanych tytułów? Czy Frances McDormand i Carey Mulligan po raz kolejny zawalczą o tytuł najlepszej aktorki? I czy Chadwick Boseman będzie miał szanse na pośmiertną statuetkę? Przed Wami lista kandydatów do Oscara 2021:

NAJLEPSZY FILM

"Ojciec" (Sony Pictures Classics)

"Judas and the Black Messiah" (Warner Bros.)

"Mank" (Netflix)

"Minari" (A24)

"Nomadland" (Searchlight Pictures)

"Obiecująca. Młoda. Kobieta" (Focus Features)

"Sound of Metal" (Amazon Studios)

"Proces Siódemki z Chicago" (Netflix)

NAJLEPSZA REŻYSERIA

Thomas Vinterberg ("Na rauszu")

David Fincher ("Mank")

Lee Isaac Chung ("Minari")

Chloé Zhao ("Nomadland")

Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta")

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Riz Ahmed ("Sound of Metal")

Chadwick Boseman ("Ma Rainey: Matka bluesa")

Anthony Hopkins ("Ojciec")

Gary Oldman ("Mank")

Steven Yeun ("Minari")

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Viola Davis ("Ma Rainey: Matka bluesa")

Andra Day ("The United States v. Billie Holiday")

Vanessa Kirby ("Cząstki kobiety")

Frances McDormand ("Nomadland")

Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta")

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Sacha Baron Cohen ("Proces Siódemki z Chicago")

Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Leslie Odom Jr. ("Pewnej nocy w Miami")

Paul Raci ("Sound of Metal")

Lakeith Stanfield ("Judas and the Black Messiah")

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Maria Bakalova ("Kolejny film o Boracie")

Glenn Close ("Elegia dla bidoków")

Olivia Colman ("Ojciec")

Amanda Seyfried ("Mank")

Youn Yuh-jung ("Minari")

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Judas and the Black Messiah" Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, Kenneth Lucas

"Minari" Lee Isaac Chung

"Obiecująca. Młoda. Kobieta" Emerald Fennell

"Sound of Metal" Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance

"Proces Siódemki z Chicago" Aaron Sorkin

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Kolejny film o Boracie" Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja, Dan Swimer

"Ojciec" Christopher Hampton, Florian Zeller

"Nomadland" Chloé Zhao

"Pewnej nocy w Miami" Kemp Powers

"Biały tygrys" Ramin Bahrani

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

"Judas and the Black Messiah" Sean Bobbitt

"Mank" Erik Messerschmidt

"Nowiny ze świata" Dariusz Wolski

"Nomadland" Joshua James Richards

"Proces Siódemki z Chicago" Phedon Papamichael

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Na rauszu" (Dania)

"Lepsze dni" (Hong Kong)

"Kolektyw" (Rumunia)

"L'Homme Qui Avait Vendu Sa Peau" (Tunezja)

"Quo Vadis, Aida?"(Bośnia i Hercegowina)

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Naprzód" (Pixar)

"Wyprawa na księżyc" (Netflix)

"Baranek Shaun Film. Farmageddon" (Netflix)

"Co w duszy gra" (Pixar)

"Sekret wilczej gromady" (Apple TV Plus/GKIDS)

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

"Collective" (Magnolia Pictures and Participant)

"Crip Camp" (Netflix)

"The Mole Agent" (Gravitas Ventures)

"My Octopus Teacher" (Netflix)

"Time" (Amazon Studios)

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Burrow" (Disney Plus/Pixar)

"Genius Loci" (Kazak Productions)

"If Anything Happens I Love You" (Netflix)

"Opera" (Beasts and Natives Alike)

"Yes-People" (CAOZ hf. Hólamói)

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Colette" (Time Travel Unlimited)

"A Concerto Is a Conversation" (Breakwater Studios)

"Do Not Split" (Field of Vision)

"Hunger Ward" (MTV Documentary Films)

"A Love Song for Latasha" (Netflix)

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

"Da 5 Bloods" Terence Blanchard

"Mank" Trent Reznor, Atticus Ross

"Minari" Emile Mosseri

"Nowiny ze świata" James Newton Howard

"Co w duszy gra" Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

NAJLEPSZA PIOSENKA

"Fight for You" ("Judas and the Black Messiah")

"Hear My Voice" ("Proces Siódemki z Chicago")

"Húsavík" ("Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga")

"Io Si (Seen)" ("Życie przed sobą")

"Speak Now" ("Pewnej nocy w Miami")

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

"Ojciec"

"Ma Rainey: Matka Bluesa"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Tenet"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

"Emma”

"Elegia dla bidoków"

"Ma Rainey: Matka Bluesa"

"Mank"

"Pinocchio"

NAJLEPSZE KOSTIUMY

"Emma"

"Mank"

"Ma Rainey: Matka Bluesa"

"Mulan"

"Pinocchio"

NAJLEPSZY MONTAŻ

"Ojciec"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago"

NAJLEPSZY DŹWIĘK

"Greyhound"

"Mank"

"News of the World"

"Soul"

"Sound of Metal"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Love and Monsters"

"Niebo o północy"

"Mulan"

"Jedyny i niepowtarzalny Ivan"

"Tenet"

Oscary 2021 - kiedy odbędzie się ceremonia rozdania nagród?

93. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku w Los Angeles. W Polsce tradycyjnie będziemy mogli ją oglądać późną nocą, by rankiem 26 kwietnia 2021 poznać zdobywców Oscarów w najważniejszych kategoriach - najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy aktor i najlepsza aktorka.