Norm Crosby, amerykański komik uznawany za mistrza malapropizmów, zmarł w wieku 93 lat. Był aktorem i scenarzystą, który wystąpił w takich serialach jak "Statek miłości", "Roseanne", "Diagnoza morderstwo" czy "Prawnicy z Miasta Aniołów". Grał też w filmach, użyczał głosu w animacjach oraz pojawiał się w programach rozrywkowych we własnej osobie. O jego śmierci poinformowała jego siostrzenica, Maggie Crosby.

Norm Crosby nie żyje. Słynny komik miał 93 lata

Norm Crosby urodził się 15 września 1927 roku w Bostonie. Swoje pierwsze kroki w zawodzie komika stawiał już w latach 50. XX wieku. Szybko wyznaczył swój własny styl, czyniąc z malapropizmu (użycia innego podobnego wyrazu zamiast właściwego słowa z komicznym efektem) swój znak rozpoznawczy. Często występował w programach telewizyjnych jak "The Garry Moore Show" czy "The Tonight Show" był też gościem specjalnym wielu amerykańskich teleturniejów. Pracował też jako jeden ze scenarzystów serialu dokumentalnego HBO "On Location". Doczekał się swojej gwiazdy w Alei Gwiazd w Los Angeles.

Jak poinformował The Hollywood Reporter, Norm Crosby zmarł z powodu niewydolności serca w Centrum Medycznym Ronalda Reagana UCLA w Los Angeles, zostawiając po sobie żonę Joan, synów i wnuczęta. Miał 93 lata.

Norm Crosby - w czym grał?

Norm Crosby pracował nie tylko na scenie, ale także dzielił się swoim komediowym talentem w wielu filmach i serialach. Jeśli chodzi o filmy pełnometrażowe, zagrał m.in. w "Starych wygach" i "Jeszcze większych dzieciach". Telewidzowie mogą pamiętać go z epizodycznych ról w takich serialach jak "Statek miłości", "Roseanne", "Diagnoza morderstwo" czy "Prawnicy z Miasta Aniołów". Użyczał też głosu w animacji "Osiem szalonych nocy".