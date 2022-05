Akademia Pana Kleksa to będzie nie tylko film

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu prasowym Kleks Academy, kultowa powieść Jana Brzechwy ma szansę przykuć uwagę całych rodzin i to nie tylko w Polsce. Jak pewnie wszyscy wiecie, nową wersję filmu przygotowuje Maciej Kawulski, który nie tylko był producentem "365 dni", ale także sam wyreżyserował kilka popularnych produkcji, takich jak "Jak pokochałam gangstera" - ten również odniósł sukces na Netflixie.

Teraz reżyser wyjawił w oświadczeniu prasowym, że jego plany są szeroko zakrojone, a film ma być zaledwie początkiem multimedialnego uniwersum:

Stworzyliśmy zupełnie nową historię na motywach powieści Brzechwy. To swoista koedukacyjna przystań i podróż w głąb własnej wyobraźni, w którą zabierzemy najmłodszych widzów. Wzięliśmy z literatury te elementy, które są wciąż aktualne i uniwersalne. To dzieci zadecydują, czym będzie dla nich Kleks, bo my swojego już mieliśmy, ale po cichu wierzę, że ta postać się po prostu nie starzeje i że ciągle chce się z nią spędzać czas. Może dzięki kilku innowacyjnym pomysłom dzieciaki będą miały szanse być bliżej tej postaci i spędzać z nią więcej czasu na co dzień.

Zdjęcia do nowej wersji filmu rozpoczną się jeszcze latem. Więcej na temat pozafilmowych planów twórców zdradził Karol Belina-Brzozowski, współzałożyciel i dyrektor kreatywny Kleks Academy:

Przygotowania są na ostatniej prostej, więc to też idealny czas, żeby rozwiać nieco mgiełkę tajemniczości. Kleks Academy to nie będzie tylko film, a całe uniwersum, które będzie żyło już przed premierą i jeszcze wiele lat po. Dzięki najnowszym technologiom, tym razem doznania będą znacznie głębsze i bardziej wciągające. Absolwentem szkoły będzie mógł być tak naprawdę każdy, a ścieżka będzie prowadzić od procesu produkcji filmu, poprzez kreatywną zabawą z aplikacją AR, do unikalnych doświadczeń w sferze metaverse.

Open Mind Production, który ożywia tę legendarną historię, buduje bowiem wraz z zespołem Kleks Academy nową wirtualną rzeczywistość.

Metaverse i technologie oparte na blockchain coraz odważniej pokazują swoje oblicze. Wzorem profesora Kleksa, który szukał innowacji, chcielibyśmy pokazać potencjał tej technologii, siłę która tkwi w kreatywności i to, że dodatkowo może ona przynieść każdemu wielowymiarową rozrywkę.

Zagraj w nowej wersji Kleksa w zamian za NFT

Twórcy zapowiadają, że dostanie się do Kleks Academy w metaverse nie będzie skomplikowane, ale jednak potencjalni kandydaci będą musieli zdobyć się na pewien wysiłek. Do wirtualnego świata wejdą tylko ci, którzy będą posiadali specjalny bilet w postaci tokenu NFT. Zanim jednak przekroczą próg wirtualnego świata będą mogli korzystać z całego szeregu benefitów. Jak mówi Belina-Brzozowski:

Nasz token NFT to nie tylko grafika 3D, którą będzie można się pochwalić w mediach społecznościowych. Proponujemy technologię, która jest unikalna na skalę światową, bo wprowadzany innowacyjną koncepcję multi-D NFT, która będzie pozwalała na wielokrotne odkrywanie swojego tokena na nowo.

O co chodzi? Token multi-D NFT będzie miał postać sześcianu, a pierwszego dnia posiadacze dowiedzą się tylko części prawdy o swojej kolekcji. Dalsze informacje, o tym co będzie kryło się pod każdym symbolem tej wirtualnej kostki do gry, będą ujawniane podczas cyklicznych wydarzeń, które są zaplanowane w kalendarzu akademickim szkoły Kleksa.

Jak podkreślają przedstawiciele Kleks Academy, to również przełom w historii kina, bo posiadacze kolekcji odkrywając swoje "magiczne moce" będą mogli być np. częścią produkcji, i to nie tylko dzięki możliwości odwiedzenia planu w trakcie zdjęć, ale niektórzy będą mogli również zagrać w filmie.

Kleks Academy nie zapomina o edukacji. Stąd decyzja o współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem Ashoka, którego jedną z wartości jest empatia, wyznawana również przez profesora Kleksa.

Częścią uniwersum będzie też aplikacja, która wykorzysta możliwości rozszerzonej rzeczywistości. Zadania przygotowane przez Kleks Academy sprawią, że ta wirtualna gra miejska nie będzie polegała tylko na "zbieraniu piegów czy innych atrybutów uczniów szkoły magii", ale czasami trzeba będzie rozwiązać zagadkę lub inne zadanie - brzmi trochę jak połączenie Pokemon GO i AR-owego Wiedźmina.

To nie koniec, bo jak podkreślają twórcy Kleks Academy, czują się także odpowiedzialni za losy planety i chcą w pełni zneutralizować ślad węglowy, który zostanie wytworzony poprzez ich działania, a także zwiększać świadomość ekologiczną wśród dzieciaków. Wszystko to brzmi bardzo magicznie.