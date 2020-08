Nowa wersja "Egzorcysty" jednak nie powstanie? Fani chcą powstrzymać produkcję

Kilka dni temu świat obiegła wieść o powstaniu nowej, odświeżonej wersji kultowego "Egzorcysty". Studio Morgan Creek Entertainment podjęło się wyzwania, a horroromaniacy... nie zapałali entuzjazmem.

"Egzorcysta" - nowa wersja jednak nie powstanie? Fani chcą powstrzymać produkcję

Horror Williama Friedkina nie byłby pierwszym (i z pewnością nie ostatnim) przedstawicielem swojego gatunku, który doczekałby się nowej odsłony. Wszelkiej maści remake'i, rebooty i spin-offy kultowych filmów grozy to w ostatnich latach istna plaga. Ten los spotkał już choćby "Koszmar z ulicy Wiązów", "Piątek trzynastego", "Halloween", "Ducha" czy "Teksańską masakrę piłą mechaniczną". Wygląda jednak na to, że "Egzorcysta" zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach horroromaniaków, którzy postanowili nie dopuścić do powstanie nowego filmu.

W sieci pojawiła się petycja, której autorem jest niejaki Phil Galliano. Inicjatywa ma na celu powstrzymanie produkcji nowego "Egzorcysty", którego fani kina grozy uznali za zupełnie zbędny. W opisie zamieszczonym do petycji czytamy:

" "Egzorcysta" to arcydzieło Williama Friedkina. To klasyk horroru i jeden z najstraszniejszych filmów, jakie kiedykolwiek nakręcono. Jeśli nie najstraszniejszy. Oryginalny film powstał w latach 70. i wciąż jest aktualny. "Egzorcysta" to jeden z nielicznych filmów, które się zestarzały, które dla wielu z nas pozostały punktem odniesienia, inspirując wielu innych twórców. My, horroromaniacy i kinomani, nie chcemy ani nie potrzebujemy remake'u. Ta petycja ma na celu powstrzymanie chciwej hollywoodzkiej maszyny przed przerobieniem "Egzorcysty", bo wszyscy już wiemy, że remake nigdy nie dorówna oryginałowi. Przestańcie wydawać miliony na przerabianie świetnych filmów i zatrudnijcie ludzi, którzy zamiast tego mogą tworzyć nowe, oryginalne historie. "

Petycję znajdziecie na stronie Change.org.pl.