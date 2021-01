Nowe fragmenty "Mortal Kombat", "Diuny" i "The Suicide Squad". HBO Max zapowiada premiery na 2021 rok

Warner Bros. i HBO Max zapowiadają swoje filmy z 2021 roku

Pandemia koronawirusa zmusiła studia filmowe do podejmowania trudnych decyzji. Niektóre firmy sprzedawały prawa do dystrybucji platformom streamingowym, niektóre decydowały się opóźniać swoje filmy, a jeszcze inne postawiły na strategię hybrydową. Tą ostatnią politykę prezentuje Warner Bros. Wszystkie filmy giganta w 2021 roku zadebiutują bowiem jednocześnie w kinach oraz w serwisie HBO Max.

Ten nietypowy system nie spodobał się ogromnej ilości filmowców - w tym Christopherowi Nolanowi, który jasno stwierdził, że to kompletnie nieuczciwe względem twórców, którzy nie zostali poinformowani o tej zmianie.

Większość widzów jest jednak zadowolona z takiego obrotu zdarzeń - zwłaszcza, że za filmowe nowości nie trzeba będzie w żaden sposób dopłacać (jeżeli oczywiście ma się wykupiony abonament HBO Max).

Kilka tygodni temu, HBO Max wydało króciutką zapowiedź swoich nadchodzących nowości - teraz firma powraca z pełnoprawnym zwiastunem nowych filmów, które mają zadebiutować w 2021 roku. Widzimy więc nowe materiały z "Mortal Kombat", "Diuny", musicalu "In The Heights" (autorstwa Lina-Manuela Mirandy, twórcy "Hamiltona"), a także "Kosmicznego meczu: Nowego dziedzictwa", czy "The Suicide Squad".

Zwłaszcza ten ostatni doczekał się sporej ilości fragmentów - zwłaszcza jednego z dialogiem między Idrisem Elbą a Johnem Ceną. Ten pierwszy mówi, że niepotrzebnie się popisuje, na co Cena mu odpowiada:

No tak, nikt nie lubi chwalipięty. No chyba, że ten chwali się czymś kur*wsko zaje*istym. John Cena jako Peacemaker

Nowe fragmenty nadchodzących filmów od Warner Bros. zobaczycie poniżej:

Oglądaj

Tak prezentuje się natomiast pełna rozpiska nadchodzących premier na HBO Max: