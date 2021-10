Nowe logo "Ant-Man: Quantumania" jest bardzo dziwne. Fani oczywiście zaczęli snuć teorie na jego temat

Niedawno ruszyły prace nad filmem "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". W sieci pojawiło się zdjęcie logotypu z produkcji, które wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów MCU.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - logo wywołało zamieszanie

Wszystko dlatego, że jest bardzo, ale to bardzo specyficzne. Fani od razu zaczęli komentować, że przypomina nieco pokręcony logotyp "Lokiego" - to wydaje się być naturalne nawiązanie, ponieważ wiemy, że serial jest połączony z filmem "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" postacią Kanga the Conquerora.

Ten zadebiutował w produkcji Disney+, a wiemy też, że będzie "głównym złym" w nadchodzącej produkcji z Paulem Ruddem i Evangeline Lilly. Jego motywem przewodnim jest czas

Kang zadebiutował w komiksie "Avengers" #8 z 1964 roku i był oczywiście dziełem Stana Lee i Jacka Kirby'ego. W komiksowym uniwersum Marvela jest potężnym podróżnikiem w czasie, który podbijał ludy z przeszłości i odległej przyszłości. Naprawdę nazywa się Nathaniel Richards i pochodzi z XXX wieku alternatywnej rzeczywistości, w której ludzkość nigdy nie weszła w okres średniowiecza.

Jest jednym z najpotężniejszych przeciwników Avengers, ale walczył również z Fantastyczną Czwórką. Ma silne powiązania z tą drużyną, ponieważ jego odległymi przodkami są Reed Richards i Doctor Doom. To może również oznaczać, że jego występ w "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" może być wstępem dla Pierwszej Rodziny Marvela.

Nową część przygód Scotta Langa i Hope van Dyne wyreżyseruje ponownie Peyton Reed, a poza Jonathanem Majorsem w roli Kanga w filmie zobaczymy też Paula Rudda, Evangeline Lilly i Michaela Douglasa. Film ma zadebiutować 28 lipca 2023 roku.