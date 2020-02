Nowe przecieki z planu filmu "The Batman". Co zdradzają na temat fabuły?

W końcu ruszyły zdjęcia do długo wyczekiwanego solowego filmu o Batmanie. Opóźnienia rozpoczęcia produkcji były spowodowane odejściem z roli Bena Afflecka, który do tej pory wcielał się w Mrocznego Rycerza. Schedę po gwiazdorze przejął Robert Pattinson. Praca na planie wre, a potwierdzają to nowe przecieki, ukazujące interesujące szczegóły na temat fabuły filmu.

"The Batman" - nowe gadżety Mrocznego Rycerza

Na pierwszych zdjęciach z filmu widzimy kaskadera ubranego w kostium tytułowego herosa. Batman porusza się na swoim motocyklu.

W sieci pojawiły się nowe materiały pochodzące z tego samego dnia zdjęciowego, pozwalające na lepsze przyjrzenie się gadżetom Batmana.

Poprzednie fotografie pozwalały na podziwianie nowego wcielenia obrońcy Gotham w pełnej okazałości. Tym razem mamy okazję przyjrzeć się szczegółom kostiumu. Wielu miłośników DC zastanawiało się na pewno, jakie urządzenia znajdują się na przedramionach Batmana. Z daleka wyglądają jak ochraniacz, ale dzięki nowym zdjęciom można wywnioskować, że Mroczny Rycerz będzie potrafił strzelać strzałkami z rękawic. Prawdopodobnie ostre metalowe szpikulce będą wystrzeliwane automatycznie, jak na gadżety Batmana przystało.

"The Batman" - czy Riddler będzie psychopatą?

To jednak nie koniec nowych zdjęć z planu filmowego "The Batman". Mroczny Rycerz słynie nie tylko ze swoich genialnych gadżetów, ale również niesamowitego zmysłu detektywistycznego. W nadchodzącym filmie będzie miał okazję zaprezentować swoje zdolności analityczne, ponieważ jednym z jego przeciwników będzie Riddler znany w Polsce również jako Człowiek Zagadka. W sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające ofiarę, którą prawdopodobnie zabił Edward Nigma.

Fani uważają, że sprawcą zabójstwa jest Riddler, na co wskazuje sposób dokonanej zbrodni. Według fanów z Reddita, Riddler będzie szantażował Bruce'a Wayne'a, ponieważ zna jego sekretną tożsamość. Według nich trup ma się znajdować w posiadłości Wayne'ów. Komiksowy Riddler często zostawiał Batmanowi wskazówki, których nie powstydziłby się zabójca z filmu "Siedem", więc jest powyższe domysły mogą okazać się prawdą.

"The Batman" - kiedy premiera?

Reżyserem i współscenarzystą filmu jest Matt Reeves. Twórcy zaprezentowali obsadę pełną gwiazd - oprócz Pattinsona w filmie pojawią się również m.in.Colin Farrell, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano, Jeffrey Wright, czy John Turturro. Premiera "The Batman" ma się odbyć w czerwcu 2021 roku.

"The Batman" - Bruce Wayne jest atakowany przez gang z Gotham na zdjęciach z planu

Zobacz też: "The Batman": Robert Pattinson jest gotowy na poprowadzenie postaci w zupełnie nowym kierunku