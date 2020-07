Nowe zdjęcia z "Black Widow". Co zdradzają na temat fabuły filmu Marvela?

Solowy film o Black Widow miał wejść do kin w maju 2020 roku. Niestety pandemia koronawirusa spowodowała, że premiery kinowe zostały wstrzymane. Nowa daty debiutu "Black Widow" została wyznaczona na listopad, ale niewykluczone, że jeszcze może się zmienić. Mimo wszystko twórcy nie pozwalają fanom zapomnieć o nadchodzącej produkcji. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia, z nadchodzącego filmu MCU.

Fani Black Widow granej od dekady przez Scarlett Johansson domagali się solowej produkcji o szpiegini od lat. Twórcy postanowili jednak pójść pod prąd i przedstawić solową przygodę członkini Avengers dopiero po jej śmierci. Film będzie się więc rozgrywał przed wydarzeniami z "Avengers: Endgame". Chociaż poruszy wątki genezy Black Widow, nie będzie typowym origin story.

Niestety pandemia COVID-19 sprawiła, że o produkcji zrobiło się ostatnio cicho. Na szczęście ten stan rzeczy zmienił post, kory ukazał się na Twitterze MCU Master, w którym pokazano nowe zdjęcia z filmu i zaprezentowano wypowiedzi aktorek wcielających się w dwie główne postacie - Johansson i Florence Pugh. Możemy też przyjrzeć się z bliska nowemu czarnemu charakterowi - tajemniczemu Taskmasterowi.

Scarlett Johansson postanowiła skomentować swój ostatni występ w MCU.

Nie było sensu, żeby wcześniej kręcić solowy film Black Widow, dopóki nie moglibyśmy odważnie zagłębić się w tę postać. Jestem bardzo szczęśliwa z całej pracy, jaką wykonaliśmy przy filmach Marvel Studios. Wydaje mi się, że "Avengers: Endgame" było tak satysfakcjonujące, że chciałam mieć pewność, że "Black Widow" będzie tak samo satysfakcjonująca, nie tylko dla fanów, ale także po dekadzie grania tej postaci dla mnie, zarówno artystycznie, jak i twórczo. Ten film daje okazję do pewnego wytłumaczenia i zrozumienia, dlaczego Natasha postanawia dokonać ostatecznego poświęcenia w "Avengers: Endgame". "

Aktorka wyjaśniła, że filmowcy z Marvel Studios czekali z solową produkcją o tajnej agentce tak długo, ponieważ chcieli dać widzom pogłębioną analizę tej postaci. Oglądanie filmu z wiedzą, że Black Widow nie żyje, ma więc wywołać w widzach dodatkowe emocje.

Śmierć Natashy Romanoff nie oznacza jednak końca Black Widow. Według słów reżyserki filmu - Cate Shortland, wcielająca się w Yelenę Belovą Florence Pugh ma w przyszłości zastąpić członkinię Avengers. Belova jest również ofiarą radzieckiego projektu Red Room, który miał za zadanie stworzyć armię tajnych agentek zapewniających Związkowi Radzieckiemu przewagę podczas Zimnej Wojny. Aktorka skomentowała swoją rolę.

Wcielam się w Yelenę, irytującą młodszą siostrę, która bez żadnych konsekwencji mówi wszystko, co przychodzi jej do głowy. Kiedy ją poznajemy, odkrywa świat na nowo. Jest zraniona, skomplikowana i pełna gotowości do działania. Kiedy poznaje postać Scarlett - Natashę, Yelena odkrywa na nowo, kim tak naprawdę jest po latach od opuszczenia Red Room. Więc według mnie cobie cierpią w bardzo podobny sposób. "