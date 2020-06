Nowi złoczyńcy z filmów Marvela. Czy komiksy zdradziły tożsamość kolejnych wrogów Avengers?

Fani filmów Marvela od dawna zastanawiają się, w którym kierunku pójdzie kinowe uniwersum. Przez ostatnią dekadę głównym złoczyńcą był bowiem Thanos, który został pokonany w filmie "Avengers: Endgame". Czy to możliwe, że twórcy komiksów Marvela zapowiedzieli, kim będą następcy Szalonego Tytana?

Filmy Marvela - kto zastąpi Thanosa?

Od premiery czwartej części "Avengers" minął ponad rok i fani zdążyli w tym czasie ukuć wiele teorii dotyczących tożsamości nowych potężnych antagonistów MCU.

Niewykluczone jednak, że wszystkie te teorie sprawdzą się tylko częściowo i twórcy zamiast sięgnać jedynie po klasycznych wrogów superbohaterów, wykorzystają również stosunkowo świeże postacie, dopiero debiutujące w komiksach Marvela. Od dawna mówi się, że nowym zagrożeniem ma zostać Galactus - potężna istota pożerająca całe planety. Jest taka szansa, tym bardziej że w oficjalnych planach Marvel Studios widnieje powołanie do życia nowej odsłony Fantastycznej Czwórki.

W piątym numerze "Thora" z 2020 roku Donny Cates, Nic Klein, Matt Wilson oraz Joe Sabino znaleźli perfekcyjny sposób na wprowadzenie Galactusa do MCU, przy jednoczesnym zaprezentowaniu zupełnie nowego złoczyńcy. W najnowszej serii poświęconej przygodom boga piorunów poznaliśmy nowego tajemniczego wroga znanego jedynie jako Black Winter. Czy to możliwe, że to właśnie ta zagadkowa siła stanie się nowym zagrożeniem dla filmowych herosów? Do tej pory filmowcy z Marvel Studios niejednokrotnie czerpali z klasyki komiksu, jak i całkiem nowych idei, więc ta teoria, jest całkiem prawdopodobna.

W wyżej wspomnianym numerze ujawniono, że Black Winter jest istotą podobna do Galactusa - pożeraczem światów znanym również jako All-Death, tyle że działającym na o wiele szerszą skalę. Potężna energia potrafi bowiem przechodzić między alternatywnymi światami i żywić się całymi wymiarami. Black Winter jest tak potężną energią, że Galactus stał się jej heroldem. To właśnie ta potęga była odpowiedzialna za sześć poprzednich destrukcji całego kosmosu. Podczas ostatniej, zostawiła przy życiu jedynie Galana, który później stał się Galactusem.

Zdaniem Jacoba Nardone'a z portalu CBR, tego typu niematerialna postać jest idealnym kandydatem do roli głównego złoczyńcy w Fazie Piątej MCU i świetnym sposobem na wprowadzenie do kinowego uniwersum postaci Galactusa, który byłyby tylko ułamkiem prawdziwej potęgi swojego pana. A należy zaznaczyć, że Thanos przy Pożeraczu światów to mały pikuś, więc gdyby teoria okazała się prawdziwa, zobaczylibyśmy walkę na większą skalę niż w "Endgame". Istnieje też szansa, że twórcy połączą obie postacie w jedną - najpotężniejszą wersję Galactusa. Scenariusze mogą być więc różne.

Czy w MCU rzeczywiście zobaczymy Black Winter? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne dopiero za kilka lat, bo Fantastyczna Czwórka ma się pojawić w filmach w Fazie Piątej, ale nie należy zapominać, że zanim ujrzeliśmy Thanosa w pełnej krasie, też musieliśmy trochę poczekać. Czy przewidywania się spełnią? A może w filmach pojawią się inni klasyczni złoczyńcy, tacy jak Doctor Doom, Kang, Annihilus czy wrogowie również zapowiedzianych X-Men? Odpowiedzi na te pytania pozostają na razie tajemnicą.

