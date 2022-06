Nowy Bond "wymyśli agenta na nowo". Na film poczekamy jeszcze przynajmniej 2 lata

Wraz z premierą "Nie czas umierać", Daniel Craig pożegnał się ze swoją wieloletnią rolą, a widzowie po raz ostatni zobaczyli dotychczasowe wcielenie bohatera, które przez wielu jest uważane za najlepsze do tej pory. Jeśli wierzyć producentom, w najbliższych latach Bond zostanie odmieniony jeszcze bardziej.

Wszystko dlatego, że producentka Barbara Broccoli w rozmowie z Deadline przyznała, że kolejny film będzie rewolucyjny dla postaci Agenta Jej Królewskiej Mości. Według niej, twórcy serii mają teraz za zadanie "wymyślić Bonda na nowo", a w związku z tym nie powstaje na razie żaden skrypt, ani nie wiadomo, kto będzie następcą Craiga.

Nie mamy jeszcze nikogo na jego miejsce. Pracujemy nad tym, w którym kierunku iść. Rozmawiamy o tym. Nie ma scenariusza i nie możemy go wymyślić, dopóki nie zdecydujemy, jak podejdziemy do następnego filmu, ponieważ tak naprawdę jest to wymyślenie Bonda na nowo. Odkrywamy, kim on jest, a to wymaga czasu.