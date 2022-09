Nowy "Star Trek" jednak nie powstanie? Paramount wykreślił film z listy nadchodzących premier

Star Trek 4 na razie wykreślony z listy premier studia Paramount

Proces tworzenia "Star Treka 4" jest co najmniej skomplikowany, by nie powiedzieć przeklęty. Przez wiele lat plotkowano, że film osadzony w tym uniwersum przygotuje Quentin Tarantino, który nawet miał dostać kilka przykładowych scenariuszy do rozpatrzenia. Ten projekt po latach został "zamrożony" - istnieje bowiem możliwość, że zostanie jeszcze zrealizowany.

Po kolejnych miesiącach plotek i spekulacji, studio Paramount poinformowało w 2022 roku, że powstaje film "Star Trek 4" ze znajomymi nam twarzami. Dzień później okazało się, że wytwórnia wyjawiła informację zanim cała obsada zdążyła się zgodzić na powrót do serii - sam Chris Pine wyjaśniał, że aktorzy byli zaskoczeni wiadomością i dowiedzieli się o potwierdzeniu produkcji z mediów.

W sierpniu 2022 roku produkcję opuścił reżyser Matt Shakman - ten bowiem został zaangażowany do filmu "Fantastyczna czwórka" dla Marvel Studios, więc decyzja jest całkiem zrozumiała z powodów kreatywnych i finansowych. To natomiast spowodowało, że obecnie "Star Trek 4" pozostał bez daty premiery, a Paramount poszukuje obecnie nowego reżysera.

Film z Chrisem Pine'em pierwotnie miał się ukazać już w czerwcu 2023 roku, potem datę premiery przeniesiono na grudzień 2023, a obecnie daty premiery nie ma w ogóle. Przy projekcie (na szczęście) pozostały jeszcze scenarzystki Lindsey Beer i Geneva Robertson-Dworet.

Trylogia "Star Trek" wyprodukowana przez J.J. Abramsa (który wyreżyserował też dwie pierwsze odsłony) zarobiła prawie 2 miliardy dolarów na całym świecie. W najnowszej odsłonie filmu ma powrócić oryginalna obsada, czyli kolejno Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto, Karl Urban oraz Simon Pegg i John Cho.