Czasami produkcja filmów odbywa się w niecodziennych warunkach. Niedawno przekonali się o tym twórcy "The Equalizera 3", których plan został nawiedzony przez policję.

Nowy film Denzela Washingtona ma problemy przez kokainę i śmierć jednego z członków załogi

Na włoskim planie produkcji "The Equalizer 3" z Denzelem Washingtonem w roli głównej doszło do niecodziennej sytuacji. Aresztowano bowiem dwie osoby odpowiedzialne za catering przy filmie - sytuacja rozpoczęła się natomiast od niespodziewanej śmierci 55-letniego mężczyzny. Chociaż film nie zostanie opóźniony przez wspomniane wydarzenia, to cała sprawa bardzo negatywnie wpłynęła na twórców.

Jak podaje TMZ, podczas pracy nad "The Equalizerem 3" aresztowano dwóch kucharzy, po tym, gdy policja przeprowadziła najazd na lokalny hotel, gdzie znaleziono aż 120 gramów kokainy. Cała sprawa zaczęła się natomiast, kiedy zmarł 55-letni szef kucharzy pracujących przy filmie.

Powodem śmierci mężczyzny był atak serca, a przy jego ciele znaleziono kilka torebek z kokainą. To sprawiło, że policja zaczęła poszukiwać większej ilości narkotyków na terenie planu i w jego okolicach. Następnie idąc po nitce do kłębka, władze zlokalizowały resztę substancji.

Z relacji plotkarskiego portalu wynika, że dwóch kucharzy zostało skazanych na areszt domowy, a następnie aresztowanych pod zarzutem sprzedaży narkotyków. Oskarżenia skierowano również przeciwko trzeciemu kucharzowi, który podobno miał przy sobie małe ilości narkotyku.

Policja przeszukała też pobliskie doki, na których odbywały się zdjęcia do "Equalizera 3", ale nie znaleziono tam żadnych nielegalnych środków. Na razie Sony Pictures nie skomentowało całej sprawy.

Tak jak wspomnieliśmy - opisywana sytuacja nie miała wpływu na plany produkcyjne filmu, a ten nadal ma trafić do kin 1 września 2023 roku. Główną rolę ponownie zagra Denzel Washington, a na ekranie będą mu towarzyszyły Dakota Fanning i Gaia Scodellaro. Reżyserem jest natomiast Antoine Fuqua.