Nowy film Patryka Vegi to porażka. Tak złego wyniku frekwencji jeszcze nie było

Podczas premierowego weekendu film Patryka Vegi przyciągnął do kin bardzo małą ilość osób.

30 września 2022 w kinach zadebiutował nowy film Patryka Vegi "Niewidzialna Wojna", w którym reżyser pokazał historię swojego życia. Okazuje się jednak, że nowa produkcja jest frekwencyjną porażką - w porównaniu do poprzednich obrazów Vegi widzowie nie za bardzo zainteresowali się filmem biograficznym o reżyserze. Liczby mówią same za siebie.

"Niewidzialna Wojna": Nowy film Patryka Vegi to frekwencyjna porażka

Jak podaje wp.pl, podczas premierowego weekendu film "Niewidzialna Wojna" przyciągnął do kin tylko 30 tysięcy osób. Jest to rekordowo niski wynik, ponieważ największy kasowy hit Vegi, czyli film "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" mógł się pochwalić wynikiem 767,5 tys. osób w premierowy weekend. Można jednak zauważyć, że już od dłuższego czasu kolejne filmy Patryka Vegi przyciągają coraz mniej widzów do kin. W 2020 roku film "Pętla" zobaczyło w premierowy weekend 178 tys. osób, "Small World" już 170 tys., zaś "Miłość, seks i pandemia" z 2021 roku zobaczyło 98 tys. widzów w pierwszy weekend.

Dla porównania wcześniejsze filmu Patryka Vegi, jak chociażby "Botoks" obejrzało 711,7 tys.widzów, "Politykę" 659 tys., zaś "Kobiety mafii" przyciągnęły na otwarciu aż 628,6 tys. osób.

W filmie "Niewidzialna Wojna" przedstawiona została historia Patryka Vegi, który w młodości próbował wszystkiego - był komputerowcem i animatorem, piłkarzem, sprzedawcą nielegalnego oprogramowania, członkiem gangu, a nawet dilerem narkotyków. Szansa na realizację największych marzenia, by zająć się kinem pojawia się wtedy, gdy poprzez pracę w telewizji Patryk Vega (Rafał Zawierucha) poznaje bezwzględny świat polskiej policji i przestępczości zorganizowanej. Z czasem osiąga spory sukces, a jego filmy i seriale stają się rekordowymi przebojami i przepustką do świata, którego od zawsze pożądał.

Jak czytamy w opisie filmu "sława, blichtr i wielkie pieniądze mają swoją cenę i budzą do życia uśpione demony. Czy wystawiony na pokusy i liczne pułapki show-biznesu Vega zdoła w porę dostrzec zbliżające się zagrożenie? Oto historia jego wzlotu, upadku i poruszającej walki o duszę. Oto prawdziwa historia Patryka Vegi."