Złe wieści dla miłośników kina i fanów animacji studia Pixar. Wygląda na to, że film "Co w duszy gra" nie pojawi się na dużym ekranie. Premiera została przeniesiona wyłącznie na platformę streamingową Disneya.

"Co w duszy gra" nie trafi do kin

Rok 2020 będzie pamiętany przez Hollywood przez długie lata. Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele kinowych hitów zaliczyło poważne opóźnienia premier. Inne w ogóle nie trafią do kin, tylko będą debiutować wyłącznie na platformach streamingowych. Do tej drugiej grupy zalicza się nowa produkcja studia Pixar - "Co w duszy gra".

Disney wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Szef korporacji - Bob Chapek, skomentował swoją trudną decyzję o przeniesieniu premiery "Co w duszy gra" bezpośrednio do internetu.

" Jesteśmy podekscytowani, że w grudniu będziemy mogli bezpośrednio podzielić się spektakularnym i poruszającym filmem Pixara "Co w duszy gra" z publicznością na Disney+. Każdy nowy oryginalny film Pixara to zawsze specjalna okazja, a ten tytuł to naprawdę rozczulająca i zabawna historia o kontaktach międzyludzkich i szukaniu własnego miejsce na świecie, który będzie gratką dla rodzin podczas tegorocznych świąt. "

To nie pierwsza produkcja Disneya, która została nieprzeniesiona na Disney+. Oprócz "Co w duszy gra" użytkownicy platformy mogli obejrzeć w domu takie filmy jak "Artemis Fowl", "Hamilton" i "Mulan". W Polsce sytuacja "Co w duszy gra" będzie zupełnie inna niż w USA. Po pierwsze usługa Disney+ w naszym kraju wciąż nie jest dostępna. Po drugie "Mulan" trafiła na ekrany polskich kin, więc polski oddział Disneya podjął decyzję, iż nową produkcję Pixara czeka podobny los.

"Co w duszy gra" - kiedy premiera filmu Pixar?

Oryginalnie premiera "Co w duszy gra" została zaplanowana na 19 czerwca 2020 roku. Pandemia COVID-19 sprawiła, że przeniesiono ją na 20 listopada. Finalnie nowy film Pixara zadebiutuje 25 grudnia 2020 roku. Tego samego dnia film będzie można obejrzeć w polskich kinach. Reżyserem animacji jest Pete Docter. W oryginalnej wersji językowej wystąpili Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad, Daveed Diggs i Angela Bassett.

Czy planujesz obejrzeć film "Co w duszy gra"? Tak. Czekam tak samo jak na każdy inny film Pixara. Zapowiada się świetnie. Nie, to nie moja bajka (Nomen Omen). Nie wiem. Poczekam chyba na kolejne materiały promocyjne, żeby zdecydować.

