Nowy film o Sailor Moon trafi na Netflix? Fani czarodziejki są tego pewni

8 stycznia 2021 w japońskich kinach zadebiutuje nowa produkcja o Sailor Moon. Będzie to pierwszy film o czarodziejce od 25 lat. "Sailor Moon Eternal" to kontynuacja serialu "Sailor Moon Crystal" z 2014 roku. Twórcy anime zamiast stworzyć 4. sezon, postanowili zaprezentować 2 filmy - pierwszy z nich to właśnie "Sailor Moon Eternal". Kolejny pojawi się w japońskich kinach 11 lutego 2021. Wszystko wskazuje na to, że film trafi na Netfliksa, dzięki czemu produkcję zobaczą nie tylko japoński fani Czarodziejki z Księżyca.

Nowy film o Sailor Moon na Netflix? Fani czarodziejki są tego pewni

Jak podaje onet.pl, internauci znaleźli ogłoszenie, które świadczy o tym, że "Sailor Moon Eternal" może trafić na Netflix. Poszukiwani są aktorzy, którzy będą podkładać głosy w angielskiej wersji filmu. Może to wskazywać na to, że produkcja trafi na amerykańskiego Netfliksa. Jak na razie nie zostało to potwierdzone, jak również nie wiadomo, czy produkcja pojawi się w Polsce.

Fot. foto: materiały prasowe; news-sailormoon.jp

W "Sailor Moon Eternal" zobaczymy walkę czarodziejek z Cyrkiem Martwego Księżyca oraz Nehelenią. Fani kultowego anime kojarzą tych bohaterów z sezonu "SuperS". Przy nowym filmie pracuje ponownie animatorka Kazuko Tadano, która była odpowiedzialna za serial o Sailor Moon z lat 90.