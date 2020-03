Nowy film studia Pixar został ocenzurowany. Usunięto postać LGBT

Studio Pixar słynie z filmów nie tylko pięknych pod względem technicznym, ale również z przełomowych dla dziedziny animacji. Nie tylko z powodu nowatorskich osiągnięć technologicznych. Ostatnia produkcja pod tytułem "Naprzód" jest krokiem naprzód w porównaniu z poprzednimi tytułami, ponieważ po latach zamieszczono w końcu pierwszą otwarcie homoseksualną postać. Niestety rosyjscy widzowie nie będą mieli okazji doświadczyć sceny z jej udziałem, ponieważ została ocenzurowana.

"Naprzód" - homoseksualna postać ocenzurowana w Rosji

Nowa produkcja Piksara opowiada o krainie fantasy zamieszkiwanej przez typowe dla tego typu światów stworzenia. Główni bohaterowie są nastoletnimi elfami, którzy wyruszają na niesamowitą przygodę rodem z gier RPG. Okazuje się jednak, że kraina przypomina nasz świat o wiele bardziej, niżby się mogło wydawać. Wśród postaci epizodycznych pojawia się cyklopka, która jest policjantką. Bohaterka wspomina o swojej dziewczynie.

Tego fragmentu nie usłyszą jednak rosyjscy widzowie filmu. Cenzorzy postanowili zmodyfikować kwestie dialogowe w taki sposób, żeby wpisywały się w heteronormatywny schemat. Jak podaje The Moscow Times słowo "dziewczyna" została zastąpiona "partnerem". Dziennikarze wystosowali zapytanie do rosyjskiego oddziału Disneya. Nie otrzymali jednak odpowiedzi. Prawdopodobnie chodzi o względy polityczne. Rosja słynie ze swoich homofobicznych zapędów. Podobny przypadek cenzury postaci LGBT pojawił się w "Avengers: Endgame". W przypadku filmu Marvela również zmieniono dialog, by zakamuflować orientację seksualną jednego z epizodycznych bohaterów.

W oryginalnej wersji językowej w funkcjonariuszkę policji wcieliła się Lena Waithe - aktorka znana z takich seriali, jak "Specjalista od niczego", "Westworld", "Drodzy biali!", "Transparent" czy "Tacy jesteśmy" i ceniona reprezentantka osób LGBT.

"Naprzód" - kiedy premiera?

Najnowszy film studia Pixar trafi do polskich kin 6 marca 2020 roku. Reżyserem "Naprzód" jest Dan Scanlon. W oryginalnej wersji językowej wystąpili Tom Holland, Chris Pratt oraz Octavia Spencer.

