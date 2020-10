"Obecność 2": James Wan zdradził jakiego demona zastąpiła Zakonnica. Był o wiele bardziej przerażający

W ciągu kilku ostatnich lat nie pojawił się chyba bardziej popularny horror niż seria "Obecność". Opowieść o małżeństwie demonologów nie tylko doczekała się kontynuacji, ale również kilku spin-offów. Jednym z nich był film "Zakonnica". Mało brakowało, a zamiast demona Valaka zadebiutowałby inny stwór. O wiele bardziej przerażający.

James Wan stworzył podwaliny pod horrorowe uniwersum, którego osią napędową są Ed i Lorraine Warrenowie - para demonologów, która istniała naprawdę i zajmowała się niewyjaśnionymi zagadkami paranormalnymi. Nie mieli tak spektakularnych doświadczeń, jak ich filmowe odpowiedniki grane przez Patricka Wilsona i Verę Farmigę, ale ich praktyki zainspirowały twórców "Obecności" i "Annabelle".

W drugiej części horroru Warrenowie spotkali przerażającego upiora znanego jako Zakonnica, który w rzeczywistości nazywa się Valak. Geneza upiornej siostry zakonnej została ukazana w spin-offie z 2018 roku. Mało jednak brakowały, by w "Obecności 2" zadebiutował zupełnie inny zły duch, który wyglądał naprawdę groźnie. Na Instagramie Jamesa Wana w ramach zbliżającego się Halloween pojawiły się niepublikowane wcześniej fotografie z planu zdjęciowego do sequela "Obecności", które przedstawiają straszliwego demona.

"Obecność 2" to jeden z moich ulubionych filmów. Skupiłem się w nim przede wszystkim na opowiadaniu historii postaci.

Oto mój pierwszy projekt demonicznej istoty nawiedzającej Lorraine i rodzinę z filmu. Aaron Sims (projektant koncepcyjny) i ja zainspirowaliśmy się naszym projektem Draculi do filmu "Castlevania", który kiedyś bardzo kochałem. Justin Raleigh / Fractured FX stworzyli niesamowity kostium animatroniczny, który zamierzaliśmy rozszerzyć o skrzydła CGI. Niestety, podczas montażu uznałem tego pięknie zaprojektowanego/wyrzeźbionego rogatego demona za zbyt odjechanego do tego filmu. To musiało być coś bardziej ugruntowanego i osobistego - coś, co wymagałoby sprawdzenia wiary Lorraine i próbowało ją przetestować/zdegenerować. Pamiętam, jak Lorraine Warren z prawdziwego życia mówiła o swojej miłości i szacunku do swoich zaprzyjaźnionych zakonnic i w tym momencie zgasła żarówka - w ten sposób… narodziła się Demoniczna Zakonnica. Więc wróciliśmy na plan i podczas dokrętek zastąpiliśmy Rogatego Demona Zakonnicą.

Ostatnie zdjęcie nosi tytuł "Piękna i Bestia". "