"Obecność 3": oto prawdziwa historia, którą poznacie w 3. odsłonie słynnego horroru

"Obecność 3" to kolejna odsłona słynnej serii grozy, która zadebiutuje we wrześniu tego roku. Ponownie przyjdzie nam zobaczyć małżeństwo Warrenów w akcji. Tym razem jednak nie będziemy mieć do czynienia z duchami i nawiedzonym domem. Fabuła "The Devil Made Me Do It" skupi się na autentycznej historii mężczyzny, który stając w obliczu oskarżenia o morderstwo, zapewniał o swojej niewinności. Twierdził bowiem, że mordu dokonał demon, przez którego został opętany. Jak wyglądała prawdziwa historia Arne Cheyenne Johnsona?

"Obecność" - prawdziwa historia, którą poznacie w 3. części horroru

Historia Arne Cheyenne Johnsona, zwana "Sprawą diabelskiego morderstwa", wydarzyła się na początku lat 80. XX wieku. W lutym 1981 roku Arne Cheyenne Johnson kilkakrotnie dźgnął nożem właściciela motelu, na terenie którego mieszkał. Zbrodnia ta zyskała rozgłos jako pierwsze morderstwo dokonane w 193-letniej historii sennego miasta Brookfield w Connecticut. Jednak nie to stało za tak olbrzymim zainteresowaniem sprawą. Johnson zapewniał bowiem, że choć to jego ręka trzymała nóż, mordu dokonała demoniczna siła, która go opętała. Jak twierdził, do opętania doszło kilka miesięcy wcześniej, gdy był obecny przy egzorcyzmach przeprowadzanych przez Eda i Lorraine Warrenów na 11-letnim chłopcu. Jeden z demonów miał wówczas opuścić ciało chłopca i wszczepić się w Johnsona.

16 lutego 1981 roku Arne Cheyenne Johnson wielokrotnie wbił 5-calowy scyzoryk w klatkę piersiową Alana Bono, który zmarł później w szpitalu wskutek doznanych obrażeń. Johnson miał wówczas 19 lat i wraz ze swoją dziewczyną (a obecnie żoną) Debbie Glatzel zamieszkiwał pokój należący do Brookfield Pet Motel, gdzie Debbie pracowała. 40-letni właściciel motelu, Alan Bono, zabrał ich do kawiarni Mug and Munch, gdzie - jak twierdzą świadkowie - cała trójka mocno popiła.

Johnson został później znaleziony przez policję dwie mile od miejsca zbrodni, w barze zwanym Hackney's. Mord dokonany na Alanie Bono był pierwszą tego typu zbrodnią w historii miasteczka mogącego się pochwalić 193-letnią historią. Jaki był motyw? Według oficjalnej wersji wydarzeń, przyjętej przez prokuratorów, morderstwo było następstwem popijawy Johnsona i Bono, która wymknęła się spod kontroli. Jednak według Johnsona, jego dziewczyny Debbie i dwójki słynnych demonologów - zmusił go do tego diabeł.

Wszystko miało zacząć się kilka miesięcy wcześniej, gdy młodszy brat Debbie, David, obudził się krzycząc, że odwiedził go "człowiek z dużymi czarnymi oczami, szczupłą twarzą ze zwierzęcymi rysami i postrzępionymi zębami, spiczastymi uszami, rogami i kopytami". Przerażająca istota miała do niego przemówić jednym słowem - "Uważaj". To był jednak dopiero początek koszmaru. Jak zeznała później Debbie, rodzina uwierzyła chłopcu. "Nigdy nie kłamał i nie lubił strasznych historii, nawet komiksów" - zapewniała dziewczyna o swoim 11-letnim bracie. Davida wciąż nawiedzały koszmary. Z czasem "Bestia" (bo tak rodzina nazwała mroczny byt nawiedzający chłopca) zaczęła pojawiać się nawet za dnia. Przybierała wówczas postać "starego człowieka niskiego wzrostu, z poparzoną skórą, odzianego w kraciastą koszulę rozdartą na łokciu".

Rodzina słyszała dziwne odgłosy ze strychu, a David budził się z niewyjaśnionymi zadrapaniami i siniakami na całym ciele. Jak zeznała później ich matka, każdej nocy ktoś musiał czuwać przy chłopcu, bo "kopał, gryzł, pluł i przeklinał". Opisała też niewidzialne ręce, które go dusiły oraz "potężne siły", które "rzucały nim, jak szmacianą lalką". W ciągu zaledwie kilku miesięcy David przybrał na wadze aż 60 kilogramów. Często przemawiał też cytatami z "Biblii" i "Raju utraconego".

W akcie desperacji rodzina Glatzelów skontaktowała się z lokalnym kościołem katolickim, a wreszcie z Warrenami. Ich pierwsze spotkanie z Davidem Lorraine opisała następującymi słowami: "Podczas, gdy Ed przeprowadzał wstępny wywiad z chłopcem, widziałam u jego boku czarną, zamgloną formę, która mówiła mi, że mamy do czynienia z czymś o nieczystych intencjach". David miał ciągle powtarzać o dźganiu nożem. W rzeczywistości, w październiku, zanim Arne Cheyenne Johnson zadźgał właściciela motelu, Warrenowie zadzwonili na posterunek policji w Brookfield, aby ich ostrzec, że "pracowali z przedstawicielami kościoła w domu, który uważali za demoniczną kryjówkę i że istniał potencjał, jak sądzili, do pewnego aktu przemocy".

Warrenowie stwierdzili, że David Glatzel został opętany przez przynajmniej 43 demony. Przyznali, że przeprowadzili "przynajmniej trzy egzorcyzmy", w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnego kościoła katolickiego. Jak jednak stwierdził rzecznik diecezji: "Nigdy nie proszono ich [kościoła - przyp. red.] o zezwolenie na przeprowadzenie egzorcyzmów oraz takowych nie przeprowadzono".

Bez względu na to, czy rzeczywiście dokonano egzorcyzmów, czy też nie, w czasie, gdy Warrenowie regularnie odwiedzali dom Glatzelów, Arne Cheyenne Johnson, który był wtedy zaręczony ze starszą siostrą Davida, wielokrotnie nawoływał do demona "Chodź do mnie, a tego chłopca zostaw w spokoju". Zarówno Glatzelowie jak i Warrenowie potwierdzili, że coś takiego miało miejsce, a diabeł widocznie podjął wyzwanie. W ciągu następnych tygodni Johnson znacząco się zmienił. Jak twierdziła Debbie: "Wpadał jakby w trans. Wrzeszczał i zapewniał, że widział Bestię, a później nic z tego nie pamiętał. Było dokładnie tak, jak w przypadku Davida".

Jak podnosiła później obrona Johnsona, nigdy nie miał on problemów z prawem. Był dobrym i uczynnym chłopakiem, śpiewał nawet w chórku kościelnym i bardzo troszczył się o swoją matkę. Według Johnsona, jego prawnika i Warrenów, jeden z demonów, które nękały młodego Davida Glatzela, opętał 19-letniego Arne i zmusił go do odebrania życia Alana Bono. Jak stwierdził w swojej mowie Martin Minella, obrońca Johnsona, "Sądy mierzyły się już z istnieniem Boga. Teraz przyszło zmierzyć się im z istnieniem Diabła". Choć obrona Johnsona miała mnóstwo tego, co uważała za dowody w sprawie - w tym zeznania Warrenów i Debbie Glatzel, nie wspominając już o zdjęciach i nagraniach magnetofonowych wykonanych podczas rzekomego opętania Davida Glatzela - w ich sprawie nie pomogła odmowa współpracy ze strony kościoła katolickiego.

Choć diecezja przyznała, że czterech kapłanów współpracowało z Glatzelami, aby spróbować pomóc Davidowi, żaden z nich nie mógł publicznie mówić o tym, co naprawdę się tam wydarzyło. Przedstawiciele kościoła stanowczo zaprzeczali twierdzeniu, jakoby miały tam miejsce jakiekolwiek egzorcyzmy. Ed Warren, który twierdził, że ma kasety dowodzące temu, że kapłani udali się do biskupa z prośbą o egzorcyzmy, stwierdził: "Mamy nadzieję, że kapłani zrobią to, co należy i zgodzą się zeznawać. Jeśli tego nie zrobią, będziemy musieli ich zmusić i użyć naszych taśm, aby udowodnić to, co się stało".

Debbie Glatzel twierdziła, że jej brat doświadczył wizji, o której opowiedział jej dzień po tym, jak Arne Cheyenne Johnson zadźgał Alana Bono: "Powiedział, że widział, jak Bestia wchodziła do ciała Cheyenne i to Bestia popełniła zbrodnię". Prokuratura obstawała jednak przy wersji dotyczącej nadmiaru alkoholu. Jednym ze świadków oskarżenia była kelnerka w kawiarni Mug and Munch, która zeznała, że Johnson i Bono spędzili tam w dniu zabójstwa około trzech godzin, pijąc od 13 do 15 kieliszków wina.

Podczas gdy obrona Johnsona powoływała się na "niewinność z powodu opętania przez demona", sędzia Robert J. Callahan odrzucił ich linię obrony twierdząc, że byłoby to niemożliwe do udowodnienia, a jakakolwiek próba dokonania tego byłaby "irrelatywna i nienaukowa". Adwokat Johnsona zmienił wtedy linię obrony na samoobronę, ale ława przysięgłych, po 15 godzinach obrad w ciągu trzech dni, uznała Johnsona winnym nieumyślnego zabójstwa pierwszego stopnia. Został skazany na odsiadkę 10 do 20 lat, ale po pięciu został zwolniony z uwagi na dobre sprawowanie.

