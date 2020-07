"Obecność 3" z nową datą premiery. Kiedy zobaczymy kolejną część horroru?

Nie ma chyba popularniejszej serii horrorów w ostatnich latach niż "Obecność". Oparta a faktach historia pary demonologów doczekała się dwóch części i kilku spin-offów. Fani czekają obecnie na trzecią odsłonę. Niestety jeszcze sobie poczekają.

"Obecność 3: Na rozkaz diabła" - kiedy premiera?

Obecna sytuacja na świecie spowodowana pandemią koronawirusa sprawiła, że od kilku miesięcy kina stoją puste, a wytwórnie filmowe mają poważny zastój w pracy. Żeby nie stracić i tak nadszarpniętego zarobku, wiele firm produkcyjnych postanowiło wstrzymać się z premierami do czasu, kiedy sytuacja będzie znowu pewna. Poprzesuwano więc daty wielu czekających na premierę tytułów. Wśród nich jest trzecia część "Obecności".

Początkowo wytwórnia Warner Bros. zapowiadała, że nowe przerażające przygody Warrenów zobaczymy jeszcze w 2020 roku. Było to jednak przed wybuchem światowej epidemii COVID-19. Teraz plany uległy drastycznej zmianie. Jak donosi Deadline, twórcy czekają na stabilizację sytuacji w kinach i postanowili opóźnić datę premiery "Obecności 3". Przenieśli ją na rok 2021.

Chociaż kilkumiesięczne opóźnienie wydaje się być na pierwszy rzut oka przerażające nie bardziej niż duchy z "Obecności", w rzeczywistości to mądra decyzja. Zdecydowano się bowiem na jedno duże przesunięcie daty, by zaoszczędzić fanom dawania złudnej nadziei i opóźniania filmu co miesiąc, jak miało to ostatnio miejsce w przypadku "Teneta" czy "Mulan".

Dotychczasowa data premiery "Obecności 3" została wyznaczona na 11 września 2020 roku. Na razie nie podano, jednak kiedy dokładnie zobaczymy film w kinach. Wiadomo jedynie, że będzie to miało miejsce w roku 2021. Najprawdopodobniej horror trafi do kin na początku roku, bo jest praktycznie gotowy do pokazywania go widzom. No chyba, że koronawirus się nasili i powrócą dawne restrykcje. Wtedy premiera "Obecności 3" może opóźnić się jeszcze bardziej.

W filmie w rolach głównych ponownie wystąpili Patrick Wilson i Vera Farmiga. W filmie z podtytułem "Na rozkaz diabła" Ed i Lorraine Warrenowie będą starali się rozwikłać zagadkę morderstwa, za które odpowiedzialny jest demon. Zła siła opętała bowiem oskarżonego, który posunął się do zabójstwa. Za reżyserię odpowiada Michael Chaves. James Wan czuwał nad filmem jako producent.

