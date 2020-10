Trzecia część horrorowej serii "Obecność" miała trafić do kin jesienią 2020 roku. Niestety premierę przesunięto ze względu na pandemię COVID-19. Twórcy postanowili jednak osłodzić oczekiwanie na film darmowym dokumentem opowiadających o kulisach jego powstawania.

The Conjuring | Faith & Fear: The Conjuring Universe Behind The Scenes - zobacz film

Pandemia koronawirusa sprawiła, że cała branża filmowa stanęła w miejscu. Premiery największych blockbusterów zostały opóźnione o mniej więcej rok. Wśród nich znalazł się horror "Obecność 3: Na rozkaz diabła".

Studio Warner Bros. zadecydowało, że nowa "Obecność" trafi do kin dopiero w roku 2021. Na otarcie łez dało jednak wiernym fanom nie lada gratkę. Na kanale YouTube Warner Bros. pojawił się ponad 30-minutowy film dokumentalny, który opowiada o powstawaniu drugiego sequela "Obecności". Poniżej możecie obejrzeć "The Conjuring | Faith & Fear: The Conjuring Universe Behind The Scenes" i zajrzeć na plan wyczekiwanego horroru.

W dokumencie pojawiają się oczywiście rozmowy z twórcami i aktorami "Obecności". Jednym z bohaterów jest James Wan - twórca dwóch pierwszych części serii i producent ostatniego tytułu. Artysta opowiedział, dlaczego zastąpił go Michael Chaves.

" Naprawdę chciałem, żeby "Obecność 3" odeszła od schematu nawiedzonego domu z pierwszych dwóch filmów. To powinien być film na zupełnie innym poziomie, coś, czego nigdy wcześniej nie zgłębialiśmy w serii. "

W "The Conjuring | Faith & Fear: The Conjuring Universe Behind The Scenes" widzowie dostają też możliwość zobaczenia fragmentów nadchodzącego filmu. Fani "Obecności" powinni być więc zachwyceni.

"Obecność 3" - kiedy premiera?

Gdyby nie pandemia koronawirusa, bylibyśmy już dawno po premierze filmu "Obecność 3: Na rozkaz diabła". Początkowo horror miał zadebiutować 11 września 2020 roku. Studio Warner Bros. podjęło jednak decyzję o przesunięciu premiery na 4 czerwca 2021 roku. W rolach głównych wystąpili Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook i Julian Hilliard. Wan pełnił jedynie rolę producenta u boku Petera Safrana.

