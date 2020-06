Obsada "Dziewczyn z Dubaju" się powiększa. Kiedy ruszą prace nad filmem o polskich prostytutkach arabskich szejków?

Powoli rozpoczynają się zdjęcia do filmu "Dziewczyny z Dubaju" w reżyserii Marii Sadowskiej. Twórcy nadchodzącej produkcji potwierdzili nazwiska kolejnych aktorów, którzy dołączyli do obsady, datę rozpoczęcia zdjęć oraz datę premiery.

"Dziewczyny z Dubaju" - obsada filmu o modelkach na usługach szejków

Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki oraz znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu. Film wyprodukowany przez duet producencki - Dorotę Rabczewską-Stępień i Emila Stępnia ("Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i "Pitbull. Ostatni pies"), powoła do życia autorka obsypanej nagrodami produkcji "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Głównym scenarzystą filmu jest Mitja Okorn, który stanął za kamerą takich przebojów, jak "Listy do M." czy "Planeta Singli".

Twórcy zapowiadają, że niespotykany dotąd rozmach i realizm dodadzą zdjęcia, kręcone zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i w prestiżowych międzynarodowych lokacjach, takich jak w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. Podano też oficjalnie nowych członków obsady filmu. Na ekranie zobaczymy między innymi Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józka Pawłowskiego.

O czym dokładnie opowiedzą "Dziewczyny z Dubaju"? Twórcy przedstawili oficjalny opis fabuły filmu.

" Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę… "

"Dziewczyny z Dubaju" - kiedy premiera?

Na temat swojego najnowszego dzieła wypowiedziała się reżyserka Maria Sadowska.

" Po raz pierwszy w swojej filmowej karierze podejmuję temat bohatera, a raczej bohaterki, która nie jest w jednoznaczny sposób pozytywna. Jest to dla mnie bardzo ciekawa i nowa droga, zupełnie nowe doświadczenie. Wszyscy jednak kochamy filmy o gangsterach i fascynujemy się mrocznymi bohaterami, mimo że wiemy, że są to ludzie o wątpliwej moralności. Robimy więc kino gangsterskie tylko, że z dziewczynami lekkich obyczajów w roli głównej. Ciemna strona ludzkiej natury, to do czego być może każdy z nas jest zdolny bądź nie jest, to temat, który zawsze fascynował i widzów, i filmowców. Takie pytanie chciałabym, żeby widz zadał sobie po wyjściu z kina. Podejmujemy też niezwykle ważny temat handlu ludźmi oraz tego, że dzisiejszy świat jest pełen hipokryzji i przyzwolenia na to. To film o tym, jak bardzo powierzchownie i relatywnie postrzegamy i oceniamy rzeczywistość. "

Powstającą produkcję skomentowała też Dorota Rabczewska-Stępień.

" Moją misją jest robienie filmów z morałem. Zadaniem „Dubajek” jest, by młode dziewczyny poczuły dumę i satysfakcję ze swoich ambicji, ciężkiej pracy i niechodzenia na skróty. Aby sztuczny blichtr niektórych celebrytek nie był wzorem do naśladowania i powodem do zazdrości. W tej historii za każdą kupioną firmową torebką kryje się sprzedaż moralności i siebie. Nie zapomniałam jednak o drugiej stronie medalu. Film pokaże również hipokryzję klientów z Polski, którzy do dnia dzisiejszego cieszą się z nienagannego medialnego wizerunku mężów i ojców. Ups. "

Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" ruszą już 16 czerwca 2020 roku. Premiera filmu została zaplanowana na 22 stycznia 2021 roku.

Obejrzysz "Dziewczyny z Dubaju"? Tak. Zapowiada się ciekawie Nie wiem. Zobaczymy Nie. Zalatuje Vegą...

Zobacz też: Doda i Virgin w coverze „Sweet Child O' Mine” Guns N' Roses