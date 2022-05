"Ocean's Eleven" doczeka się kolejnej nowej wersji. Tym razem Margot Robbie zagra główną rolę

Margot Robbie była już Harley Quinn, będzie Barbie (a może i kapitan statku piratów), a teraz do tej listy dołączy bycie geniuszem kradzieży w nowej wersji "Ocean's Eleven".

Powstanie nowe Ocean's Eleven z Margot Robbie w roli głównej

Jak podaje Deadline, obecnie trwają już prace nad filmem "Ocean's Eleven" z Margot Robbie w roli głównej. Reżyserią zajmie się czterokrotny zdobywca nagród Emmy Jay Roach, aczkolwiek portal podkreśla jeszcze, że produkcja nie otrzymała decydującego zielonego światła od Warner Bros.

Na razie wiemy, że scenariusz przygotowała Carrie Solomon, a akcja produkcji ma się rozgrywać w Europie w latach 60. Więcej szczegółów na temat fabuły nowej odsłony serii na razie nie znamy. Margot Robbie będzie również jedną z producentek filmu z ramienia jej firmy LuckyChap, a Warner Bros. planuje rozpoczęcie zdjęć wiosną 2023 roku.

Nowa wersja serii (inspirowana filmem od Rat Pack z lat 60.) "Ocean's Eleven" od Stevena Soderbergha zadebiutowała w 2001 roku. Wówczas obsadzie przewodził George Clooney, a w pozostałych rolach pojawili się m.in. Matt Damon, Brad Pitt oraz Julia Roberts. Produkcja otrzymała bardzo pozytywne oceny od widzów i krytyków, a także zarobiła ponad 450 milionów dolarów na całym świecie.

Później doczekała się dwóch kontynuacji w postaci "Ocean's Twelve", "Thirteen", a w 2018 roku również kobiecej wersji "Ocean's 8" z Sandrą Bullock w roli siostry oryginalnego bohatera granego przez Clooneya.

Robbie współpracuje z Warner Bros. od kilku dobrych lat - nie tylko była gwiazdą dwóch filmów "Suicide Squad", ale także "Birds of Prey", a niedługo do tej filmografii dołączy jeszcze "Barbie" od Grety Gerwig, gdzie towarzyszyć jej będzie m.in. Ryan Gosling jako Ken.

Roach współpracował już z australijską aktorką w filmie "Bombshell" o skandalu w Fox News, za co Robbie otrzymała swoją drugą nominację do Oscara. Reżyser ma na koncie również komedie w postaci "Austina Powersa" i "Poznaj mojego tatę", więc zdaje się być dobrym kandydatem do zrealizowania pełnego napięcia heist movie z komediowym zacięciem.

Na razie data premiery (potencjalnej) nowej wersji "Ocean's Eleven" nie jest znana.