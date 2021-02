"Oczy diabła": Państwowa Komisja ds. Pedofilii interweniuje w sprawie filmu Vegi

Najnowszy film Patryka Vegi trafił do sieci 2 lutego 2021. Dokument "Oczy diabła" porusza temat handlu dziećmi, który ma miejsce także w Polsce. W filmie pojawiają się wypowiedzi osób zamieszanych w ten haniebny proceder, a nawet bezpośrednia rozmowa z handlarzem żywym towarem, co zaniepokoiło wielu widzów i krytyków - przede wszystkim z uwagi na brak informacji, że o przedstawionych sprawach została poinformowana policja. Vega broni się, że film powstał we współpracy z Komisją Europejską i że to właśnie temu organowi przekazał zebrane informacje.

Sprawie postanowiła przyjrzeć się Państwowa Komisja ds. Pedofilii, która skierowała sprawę do prokuratury krajowej. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Urzędu na rządowej stronie gov.pl:

W związku z treścią filmu o charakterze dokumentalnym pt. „Oczy Diabła”, w reż. Patryka Vegi – opublikowanego w Internecie w dniu 2 kwietnia br. – Państwowa Komisja ds. Pedofilii zwróciła się do Prokuratura Krajowego z prośbą o udzielenie informacji, czy prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie przedstawionych w wyżej przywołanej produkcji okoliczności, które wskazują na możliwość popełnienia szeregu przestępstw – w tym nadużyć seksualnych wobec małoletnich poniżej lat 15. Podstawą prawną wskazanego działania Komisji jest art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2219), zgodnie z którym: „Komisja podejmuje działania mające na celu zapewnienie niezwłocznej reakcji organów państwa oraz organizacji i podmiotów w zakresie zwalczania nadużyć seksualnych, a także podejmuje działania umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych nadużyć”. gov.pl

"Oczy diabła" za darmo w internecie

Odkąd 2 lutego 2021 film "Oczy diabła" trafił do internetu, budzi nie tylko szok i przerażenie, ale także liczne wątpliwości dziennikarzy i widzów. Część osób uważa, że reżyser sfabrykował dowody i z niezwykle istotnego tematu uczynił tanią sensację, żerując na ludzkiej tragedii. Patryk Vega broni się przed oskarżeniami, twierdząc, że ukazany przez niego materiał jest w pełni wiarygodny i że to media próbują wzbudzać kontrowersje.

Jaka jest prawda? Możecie ocenić sami. Film "Oczy diabła" jest dostępny zupełnie za darmo na YouTube. Dotychczas obejrzało go prawie 3,5 mln widzów.